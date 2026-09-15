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全國各縣市衛生業務考核 宜蘭縣衛生局榮獲24座獎項表現亮眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
衛福部每年針對各縣市衛生機關進行業務評比，日前公布保健類、防疫類、口腔健康業務類、食品藥物類、衛生教育類及長期照顧類等6大類評比結果，宜蘭縣勇奪24座獎項，表現亮眼。圖／縣府提供
衛福部每年針對各縣市衛生機關進行業務評比，日前公布保健類、防疫類、口腔健康業務類、食品藥物類、衛生教育類及長期照顧類等6大類評比結果，宜蘭縣勇奪24座獎項，表現亮眼。圖／縣府提供

衛福部每年針對各縣市衛生機關進行業務評比，日前公布保健類、防疫類、口腔健康業務類、食品藥物類、衛生教育類及長期照顧類等6大類評比結果，宜蘭縣在保健類、口腔健康業務類、食品藥物及防疫類等8項榮獲優等，長期照顧類及衛生教育類也分別獲分組第2名，勇奪24座獎項，表現亮眼。

代理縣長林茂盛今天表揚表示，公共衛生業務服務範圍涵蓋縣民從出生到老年的各階段健康需求，衛生局強化中央與地方衛生政策執行成效，並透過督導考評提升服務品質；這次佳績除了是衛生局所全體努力，更有賴縣府團隊、全縣醫療團隊及12鄉鎮市社區衛生促進會與保健志工合作。 

衛生局指出，保健類業務表現亮眼，榮獲綜合考評第三組優等獎，其中代謝症候群防治計畫、新生兒聽力篩檢及學齡前兒童視力管理、兒童發展篩檢服務6次平均利用率等3項業務均榮獲第三組第1名。

代謝症候群防治計畫成人健檢服務診所參與率達標準173%，計畫收案管理達成率達標準194%；新生兒聽力篩檢完成率及陽性個案確診率達100%，完成4748名學齡前兒童視力篩檢率100%；兒童發展篩檢服務114年度共8744人次，利用率達全國平均118%。

另外菸害防制3項評比榮獲第三組第2，高齡友善飲食與營養風險篩檢服務，培訓167處社區據點及754位工作人員，完成3695人次營養篩檢，發掘400位潛在營養風險個案，展現預防保健、健康促進及高齡營養照顧成果。

癌症防治與防疫業務，四大癌症篩檢陽性個案追蹤成效獲第三組第1名，陽性個案追蹤目標達100%，HPV疫苗接種率達9成，獲績優獎。防疫業務榮獲第三組優等獎，各項疫苗接種COVID-19 LP.8.1疫苗65歲以上長者接種率榮獲第三組第2名、全國第5名並獲卓越獎。

食品藥物業務方面，榮獲食品藥物類業務考評第三組優等獎外，另獲114年藥事照護服務楷模獎、114年麻黃素製劑稽查楷模獎、114年中醫藥業務考評優等獎及114年中藥廠檢查守護藥安協作獎，顯示衛生局強化藥事照護、藥品及中藥管理、稽查與源頭管理，守護用藥安全。

宜蘭縣 宜蘭 衛生局

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