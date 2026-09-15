全國各縣市衛生業務考核 宜蘭縣衛生局榮獲24座獎項表現亮眼

金門金獅影城宣布營業至10月31日止，繼金門國賓影城今年5月結束營業後，金門電影院再面臨退場。國民黨金門縣長參選人陳玉珍今表示「金門不能沒有電影院」，若有機會當選縣長，將與相關業者溝通，研議透過政府資源協助，並強調在她看來，金獅影城只是「暫時歇業」，不會讓金門孩子沒有電影院可以看電影。

2026-09-15 17:31