宜蘭縣推動財務、稅務雙雙獲肯定 勇奪兩項考評第一名及一項優等

宜蘭縣政府推動財務及稅務等業務經中央考核表現亮眼，分別榮獲114年度地方政府財政業務輔導方案財務管理考評乙組第一名、114年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核-稅捐稽徵作業績效乙組優等及115年度房屋稅稅基努力度考評乙組第一名，囊括三項佳績，縣府財政稅務局長劉富美今天在縣務會議代表獻獎。

代理縣長林茂盛表示，財政健全與財政紀律一直是施政重要方針，縣府在沉重的債務負擔下，積極開源節流，維護租稅公平，除做好「防止新欠，清理舊欠」，以提升稅捐稽徵作業效率外，林姿妙縣長108年上任後至114年止，平均每年都有10億元以上收支賸餘，讓財政更加穩健，這是整體縣府團隊共同協力配合的美好成果。

財政稅務局長劉富美說，此次獲財政部肯定3項佳績，在財政業務方面，主要是開源節流績效卓著，例如持續辦理利澤垃圾資源回收（焚化）廠修建營運移轉（ROT）案及其底渣再利用投入公共工程案、路邊智慧停車管理計畫案，以及風景區公共空間委外經營管理案等取得權利金與節省營運成本。

稅捐業務方面，運用科技防新欠清舊欠、強化稅賦負擔合理調整、提供納稅者權利保護服務等精進措施，縣府未來會持續精進業務，秉持「以財政支持建設，讓建設涵養稅源」核心理念，強化財務管理，以專業效率、創新服務精神，維護租稅公平，提供更完善的暖心服務。