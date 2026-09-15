消失的萬壽溪躍上牆面 花蓮進豐園區變身露天塗鴉美術館

花蓮市進豐園區換上嶄新面貌，在花蓮市公所推動下，多名國內知名街頭藝術家以「消失的萬壽溪周邊人文歷史」為主題，在園區建物外牆創作大型彩繪作品，透過鮮明色彩與創意筆觸，重現花蓮城市發展中的歷史記憶。

在花蓮市長魏嘉彥與國防里長黃強支持下，發起「第一屆嘻塗計畫—塗寫時代」牆面創作活動，邀請國際知名塗鴉活動MOS（Meeting of Styles）台灣團隊參與，由藝術家Babu、Dstr、Ginz、Faso、MissN，以及花蓮在地創作者Colasa、Sean完成。

魏嘉彥表示，進豐園區結合歷史、人文與市民生活機能，這次藉由街頭藝術重新述說萬壽溪故事，不僅讓環境更具活力，也提供年輕世代認識地方歷史的新視角，每件作品都融入藝術家個人觀點，歡迎民眾細細品味畫面中的巧思與線索。

其中，Dstr以地質剖面概念為靈感，透過層層堆疊的地層紋路，呈現萬壽溪雖因都市建設被覆蓋，卻依然存在城市底層的意象，也勾起許多老花蓮人兒時親近溪流的回憶。

Babu則描繪花蓮著名山海景致，以商校街街景結合遠方山巒入畫，並在塗鴉字體下方融入象徵萬壽溪的水流元素，展現溪流雖已隱沒於城市發展之中，卻仍留存在居民記憶深處。

Ginz作品則以奇幻風格呈現，一名巫師召喚金色光芒，搭配紫色星空氛圍，象徵萬壽溪曾孕育地方生命力，也藉由藝術形式保存城市歷史軌跡。

魏嘉彥指出，街頭藝術是城市文化的重要組成，希望透過藝術創作、地方歷史與公共空間結合，讓更多角落成為訴說城市故事的平台，邀請民眾與遊客前往進豐園區欣賞這些大型彩繪，在繽紛色彩中尋找萬壽溪留下的痕跡，感受花蓮獨有的人文風景。

花蓮市公所邀請多名國內知名街頭藝術家以「消失的萬壽溪周邊人文歷史」為主題，在進豐園區建物外牆創作大型彩繪作品。圖／花蓮市公所提供

花蓮市長魏嘉彥（前排左二）邀請街頭藝術家創作，透過鮮豔塗鴉述說萬壽溪故事。圖／花蓮市公所提供