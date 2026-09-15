台東9/21海嘯警報試放演練 模擬花東縱谷斷層地震

台東縣警察局今天表示，21日上午9時30分至10時將試放海嘯警報，模擬花東縱谷斷層系統南段發生規模7.3地震，氣象署透過災防告警系統向沿岸鄉鎮民眾發布海嘯預警簡訊，警察局同步運用防空警報系統發布海嘯警報。

台東縣警察局指出，配合「115年國家防災日活動」，21日上午9時30分至10時，運用防空警報系統辦理海嘯警報試放演練。今年國家防災日以「強震危機、吾有以待」為主軸，透過實際警報試放，驗證台東縣31處警報台發布海嘯警報的效率及應變程序，並使民眾熟悉海嘯警報音符，提升面對突發災害時的防災警覺與應變能力。

演練情境模擬21日上午9時21分花東縱谷斷層系統南段發生芮氏規模7.3地震，主要影響台灣東部及中部地區；中央氣象署於上午9時30分透過災防告警系統（PWS）向沿岸鄉鎮民眾發布海嘯警報預警簡訊，台東縣警察局同步運用防空警報系統發布海嘯警報，並於上午10時解除警報。

警報試放時，具語音廣播功能的警報台，將以「鳴5秒、停5秒、再鳴5秒，共15秒」方式發放警報，隨後進行2次語音廣播；不具語音廣播功能的警報台，則以「鳴5秒、停5秒，反覆9遍，共85秒」方式發放，解除警報則以一長聲方式施放。

演練期間，各機關、學校、部隊及民眾均維持正常作息，不實施人車管制及疏散避難，民眾聽聞警報時不必驚慌。

台東縣警察局表示，除海嘯警報試放外，也配合國家防災日宣導民眾依自身需求準備「緊急避難包」，預先備妥災害發生時所需物資。警察局將透過臉書、全球資訊網、LINE、跑馬燈及村里廣播等多元管道加強宣導，期盼藉由平時整備及演練，提升民眾自主防災意識與災害應變能力，共同建構安全、具韌性的生活環境。