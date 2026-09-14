百手一心千餅聚愛！基檢攜手更生人手作月餅 中秋前夕街頭送暖

基隆地檢署今天舉辦「社區共融 2026柔性司法秋節傳善」活動，檢察長陳佳秀與更生人、公益團體夥伴及志工，一同穿上圍裙，共製作1688顆蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥，全數捐贈給在地弱勢家庭、街友、獨居長者、育幼機構、身心障礙者等600人以上，期待用柔性司法的溫暖，點亮社區各個角落。

檢方表示，更生人復歸社會過程中，常面臨社會排擠與自我認同低落的考驗，因此特別結合基隆區漁會、財團法人十大傑出青年基金會、財團法人媒體識讀教育基金會及基隆市榮譽觀護人協進會等多元夥伴，跨界合作帶領觀護輔導的個案、志工與在地居民，在基隆區漁會食育廚房教室展開這場別具意義的關懷行動。

從備料、塑型、烘焙到精緻包裝，眾人「百手一心，千餅聚愛」，親手揉製並烘焙出1688顆象徵團圓的蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥，分送人安基金會基隆平安站、天主教新事社會服務中心、基隆市康復之友協會、主恩兒童之家、社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會、基隆市博愛仁愛之家以及基隆市原住民族家庭服務中心，為無家者、長者、弱勢兒少與身心障礙家庭即時傳遞佳節暖意。

檢方指出，一顆顆金黃香酥的蛋黃酥出爐，經更生人親手包裝成禮盒送往弱勢民眾手中時，不少人流露出久違的自信笑容。這不僅僅是一次烘焙技能的學習，更是一場「從接受者轉換為給予者」的自我肯定。

陳佳秀表示，司法不該只有冰冷的法律條文，更是能夠牽起人心的橋樑。今天大家用雙手捏製的蛋黃酥，包含了重新站起來的決心與對社區的祝福。這份付出讓施與受都感到溫暖，比任何昂貴的禮物都珍貴。她也勉勵更生人，要勇於改變、堅持努力，總會有收穫的一天。

今天的活動除了傳遞中秋關懷，基地檢署也現場進行法律宣導。地方公職人員11月28日投票，請民眾珍惜手中神聖的一票，並與檢方一同反賄選，勇於撥打0800-024-099檢舉專線，或掃瞄QR CODE檢舉不法，並注意「識詐、防詐」，避免成為詐騙受害人，大家一起來守護乾淨公平的選風與自身財產安全。

基隆地檢署今天舉辦「社區共融 2026柔性司法秋節傳善」活動，檢察長陳佳秀與更生人、公益團體夥伴及志工，製作1688顆蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥分送弱勢者，期待用柔性司法的溫暖，點亮社區各個角落。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署今天舉辦「社區共融 2026柔性司法秋節傳善」活動，檢察長陳佳秀與更生人、公益團體夥伴及志工，製作1688顆蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥分送弱勢者，期待用柔性司法的溫暖，點亮社區各個角落。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署今天舉辦「社區共融 2026柔性司法秋節傳善」活動，檢察長陳佳秀與更生人、公益團體夥伴及志工，製作1688顆蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥分送弱勢者，期待用柔性司法的溫暖，點亮社區各個角落。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署今天舉辦「社區共融 2026柔性司法秋節傳善」活動，檢察長陳佳秀與更生人、公益團體夥伴及志工，製作1688顆蔓越莓鳳梨酥與蛋黃酥分送弱勢者，期待用柔性司法的溫暖，點亮社區各個角落。圖／基隆地檢署提供