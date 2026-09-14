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宜蘭縣政府響應「國際無車日」 9月這三天搭乘市區公車免費、免刷卡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府響應「國際無車日」，宣布9月20日至22日連續3天搭乘市區公車免費，而且也不用刷卡。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府響應「國際無車日」，宣布9月20日至22日連續3天搭乘市區公車免費，而且也不用刷卡。記者戴永華／攝影

為響應「國際無車日」與綠色運輸，宜蘭縣政府今天舉辦世界無車日活動，代理縣長林茂盛宣布自9月20日至22日連續3天，提供宜蘭境內市區公車免費搭乘服務，除了跨縣市的公車路線、公路客運、太平山平日專車及國道客運外，其餘縣內市區公車都可以免費搭乘，搭乘期間上下車無須刷卡，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。

縣政府重視縣民交通安全，此次安排「宜蘭縣世界無車日-宜CHILL BIKE」活動， 同時也發起「一起走、一起遊、一起騎」三項低碳行動，邀請縣政府同仁最近以步行5000步、搭乘大眾運輸、騎乘自行車上班等方式完成挑戰，就能夠參加今天在縣政府大廳舉辦的抽獎活動。

針對公共自行車服務系統，宜蘭縣政府交通處表示已經編列預算，第一階段發展以宜蘭市及羅東鎮為核心，預計於明年6月底前完成至少40處租賃站點建置，投放500輛自行車、提供800席停車位。

縣府交通處強調，未來公共自行車建置將採「三階段」策略，從核心區域逐步向外擴展，完成三階段規劃設置100處租賃站、1250輛公共自行車，逐步在全縣建構便利、友善的公共自行車服務網絡。

宜蘭縣政府響應「國際無車日」，宣布9月20日至22日連續3天搭乘市區公車免費，而且也不用刷卡。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府響應「國際無車日」，宣布9月20日至22日連續3天搭乘市區公車免費，而且也不用刷卡。記者戴永華／攝影

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