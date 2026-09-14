基市頒發調解委員聘書 謝國樑：感謝和事佬守護基隆人情與城市和諧

基隆市長謝國樑今天頒發聘書給各行政區調解委員，感謝大家以耐心、公信力與豐富經驗，協助市民化解紛爭，期許未來持續秉持公正、精進、合作原則，成為市民最值得信賴的和事佬，共同守護基隆的人情與城市和諧。

基隆市7個行政區調解委員4年1聘，基市府今年重新遴聘，多數調解委員續任。市府今天在長榮桂冠酒店舉辦聘書頒發典禮，全市調解委員齊聚一堂。基隆地方法院、基隆地檢署、行政執行署宜蘭分署、基隆律師公會、財團法人法律扶助基金會基隆分會等代表出席，基市府民政處、法制及勞動處及各行政區首長也到場見證。

謝國樑表示，過去調解委員聘書由各區區公所分別頒發，今年他特別請法制及勞動處統籌，首次將七區調解委員齊聚一堂，以更隆重的方式表達市府對調解工作的重視。

謝國樑指出，依鄉鎮市調解條例規定，調解除勘驗費外，不得收取任何費用。調解成立並經法院核定後，民事調解與民事確定判決具有同一效力。告訴乃論的刑事事件，若調解書記載當事人同意撤回告訴的意旨，經法院核定也視為於調解成立時撤回告訴。

謝國樑說，法院處理的是「案件」，調解委員面對的往往是「關係」。基隆是一座人情濃厚的城市，許多糾紛即使法律能夠釐清權利義務，彼此之間的情感卻未必能單靠法條解決，調解委員正是透過耐心溝通與公信力，協助雙方找到彼此都能接受的平衡點。

「在調解桌上花兩個小時，可能替當事人省下兩年的訴訟時間」，謝國樑感謝無給職的調解委員，放下自己的工作與家務，面對情緒激動甚至互不相讓的當事人，耐心勸說雙方坐下來把話說開。一次成功的斡旋，可能讓兩個家庭、兩戶鄰居，不必在法庭上變成敵人。

謝國樑說，今天頒發的72張聘書，代表的不只是責任的延續，更代表市民在遇到紛爭時，多了一群值得信賴、願意傾聽並協助解決問題的夥伴。他也祝福所有調解委員任期順利，持續與市府攜手打造更溫暖、更和諧、更有愛的基隆。

基市府今天在長榮桂冠酒店舉辦各行政區調解委員聘書頒發典禮，市長謝國樑感謝調解委員成為市民最值得信賴的和事佬，守護基隆的人情與城市和諧。圖／基市府提供

基市府今天在長榮桂冠酒店舉辦各行政區調解委員聘書頒發典禮，市長謝國樑感謝調解委員成為市民最值得信賴的和事佬，守護基隆的人情與城市和諧。記者邱瑞杰／攝影

基市府今天在長榮桂冠酒店舉辦各行政區調解委員聘書頒發典禮，市長謝國樑感謝調解委員成為市民最值得信賴的和事佬，守護基隆的人情與城市和諧。記者邱瑞杰／攝影

基市府今天在長榮桂冠酒店舉辦各行政區調解委員聘書頒發典禮，市長謝國樑感謝調解委員成為市民最值得信賴的和事佬，守護基隆的人情與城市和諧。記者邱瑞杰／攝影

基市府今天在長榮桂冠酒店舉辦各行政區調解委員聘書頒發典禮，市長謝國樑感謝調解委員成為市民最值得信賴的和事佬，守護基隆的人情與城市和諧。圖／基市府提供