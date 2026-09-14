雞籠城隍文化祭公布夜巡、日巡日期 廣邀民眾拜城隍、逛商圈、吃美食

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，宣告城隍夜巡24日出發，日巡26日登場。開鑼活動融入在地仁愛區特色，安排來賓穿搭牛仔裝行銷牛仔街，同時展示孝三路多小吃美食，廣邀各地民眾來基隆拜城隍、逛商圈、吃美食、看文化。

基隆市護國城隍廟今天下午在基隆火車站南站2樓廣場，舉辦城隍文化祭宣傳活動，以基隆市護國城隍安座為核心，融入護國城隍廟所在地牛仔街、孝三路小吃元素，希望百年信仰不只被傳承，更要成為基隆這座城市最有特色的觀光名片。

基隆市副市長邱佩琳、參選基隆市長的議長童子瑋和數多年青男女，在今天的開鑼活動穿搭牛仔裝走秀，為基隆的牛仔街打知名度。基市府民政處長呂謦煒、基隆市副議長楊秀玉、基隆市議員宋瑋莉和陳冠羽、基隆市議員參選人黃申棟和林杏潔，則是穿上漢服，展示孝三路多款美食。

邱佩琳表示，每年的城隍文化祭都讓她充滿驚喜，今年讓人間警察跟神界警察合在一起，正如城隍廟過去一直投入反毒跟反詐宣導。今年加入宣傳牛仔街、行銷孝三路小吃，希望透過創新的活動安排，吸引更多年輕人參與宮廟活動，並來基隆認識這座城市。

在仁愛區出生成長的童子瑋說，孝三路是非常有歷史特色的小吃聚集地，發展時間比廟口夜市還早，感謝城隍廟將文化祭辦的有聲有色，越辦越盛大，希望透過文化祭活動，讓更多人認識城隍信仰，祈求申張正義。

護國城隍廟總幹事郭甡良表示，今年城隍祭訴求「神界警察 x 人間警察」，跨界結合百年城隍信仰和現代治安宣導，把詐騙和毒駕視為「惡煞」，讓神界特警與人間警察共同推動反詐騙、反毒駕。

郭甡良說，從城隍信仰、警政宣導到時尚走秀、漢服文化、古早味美食、創意料理，讓今年的雞籠城隍文化祭轉化為一場可以看、可以吃、可以參與的城市文化體驗，希望有助以信仰帶動觀光，以文化串聯商圈，讓更多年輕世代重新認識基隆，讓百年信仰成為城市觀光名片。

城隍文化祭也有安排2場藝文活動，19日晚上7時在成功橋下廣場，20日晚上7時在信義國小登場，演出陣容橫跨流行音樂、極限特技及武術展演，並邀請以百變造型走紅的藝人蔡閏登台，用震撼大型舞台秀結合傳統廟會文化，讓不同世代用新的方式認識城隍文化。

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基隆市議員參選人黃申棟穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基隆市議員參選人林杏潔穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基隆市議員宋瑋莉穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基隆市副議長楊秀玉穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基市府民政處長呂謦煒穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影

2026雞籠城隍文化祭今開鑼，安排基隆市議員陳冠羽穿漢服，展示孝三路小吃美食。記者邱瑞杰／攝影