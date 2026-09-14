13年前黃色小鴨曾掀風潮 童子瑋促成「黃阿瑪」巨貓 24日現身基隆港

基隆市長參選人童子瑋今天宣布，攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，9月24日起將在基隆港水域，展出規高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球，為期2個月，讓基隆港成為全台矚目的城市舞台。

迎接基隆400年，總統府資政童永、慶安宮主任委員童德裕與童子瑋，祖孫三代共同號召各界好友支持，推動將「黃阿瑪」大型水上氣球送入基隆港的計畫。童子瑋說，基隆400不只是回望歷史，更要用創意讓更多人走進基隆、看見基隆，並讓基隆港成為當代認識這座城市的重要入口。

童子瑋表示，他規畫「基隆400童樂會」系列活動，就是希望讓更多人認識基隆400年的歷史文化。基隆一直是一座面向世界的城市，不同族群從海上來到這裡，讓不同文化、產業與信仰都在港口旁留下痕跡。

童子瑋指出，他的團隊這段時間先從文化開始，規畫專刊、走讀與策展，就是希望把基隆人的生活、故事與城市脈絡說清楚。基隆400應該成為全台灣重新認識基隆、重新走進基隆的機會。

他說，基隆最有條件做到這件事的地方就是港口，因為基隆一出火車站就是港，走在市中心身邊也是港。他攜手「黃阿瑪的後宮生活」，規畫在基隆港展出15公尺高的大型水上氣球，陪伴基隆度過2個月的400年慶典時光，並結合基隆歷史與趣味意象，希望透過吸睛的城市裝置，讓全台灣從這隻「巨貓」，開始認識基隆400年的故事。

童永表示，他今年100歲、在基隆生活82年，對基隆400年特別有感。基隆港對他們這一代人來說，是許多基隆人工作、生活與養家的地方。前一陣子童子瑋向他說明構想，希望在基隆港設置大型水上裝置，讓大家從火車站、市區、港邊，都能第一眼看見代表基隆的亮點。他認為很有創意、也值得支持，讓基隆400以更有創意的方式展開全新風貌。

童德裕指出，響應支持這項計畫，是希望在基隆400年的重要時刻，為城市出一份力。在他的父親童永號召下，慶安宮的朋友、地方企業與各界好友一起贊助，完成這項城市禮物。基隆一路走到今天，本來就是靠一代一代的基隆人、地方商家、宮廟、企業與市民一起撐起來，到了400年這個時間點，讓更多台灣人再一次看見基隆。

基隆市長參選人童子瑋今天宣布，攜手台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」，9月24日起將在基隆港水域，展出規高15公尺的「黃阿瑪」水上氣球。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

總統府資政童永（中）、慶安宮主委童德裕（右）與基隆市長參選人童子瑋（左），祖孫三代共同號召各界好友支持，推動將「黃阿瑪」大型水上氣球送入基隆港的計畫。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

總統府資政童永（中）、慶安宮主委童德裕（右）與基隆市長參選人童子瑋（左），祖孫三代共同號召各界好友支持，推動將「黃阿瑪」大型水上氣球送入基隆港的計畫。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供