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花蓮徵3名森林護管員 月薪最高4.9萬體能考驗嚴格

中央社／ 花蓮縣14日電

林保署花蓮分署招募森林護管員，今天起開放報名，月薪自新台幣3萬3千餘元起，並可依年度考核結果逐級晉升，最高可達4萬9千餘元；須有好體力，第一關得挑戰騎乘循環檔機車、揹20公斤重物完成1500公尺跑走測驗，通過後才能繼續筆試與口試。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，招募3名森林護管員，其中包含1名原住民保障名額，報考資格為年滿18歲、高中職以上學歷、不限科系，並持有畢業證書者；具有原住民族身分者，如為國民中等學校畢業，並具有相關實務工作經驗，也可依規定報考。

花蓮分署指出，森林護管員被視為國有林地的「第一線守門員」，工作地點從辦公室一路延伸到深山林野。除了森林巡護、林地管理及植樹造林，也可能參與步道巡護、野生動植物與棲地管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、森林資源調查，以及工程測繪與監工等工作。

除了工作充滿挑戰外，薪資待遇也是這次招募的一大亮點。花蓮分署表示，森林護管員月薪自3萬3千餘元起，並可依年度考核結果逐級晉升，最高可達4萬9千餘元；若工作地點位於高山或偏遠地區，另可依規定支領相關加給，執行特定山地巡護勤務也有相關作業費。

不過，想成為「森林守門員」，得先過體能關。本次甄試分為兩階段，第一階段術科測驗包括實地騎乘循環檔機車，以及負重20公斤完成1500公尺跑走；男性須在12分鐘內完成，女性則須在13分30秒內完成。術科合格後，才能進入第二階段筆試及口試，從體能、專業知識及應對能力等面向，選出適合深入第一線山林工作的夥伴。

花蓮分署表示，森林護管員不只是一份戶外工作，更是守護國有森林、生態環境與自然資源的重要第一線力量，歡迎熱愛自然、具備良好體能，也願意接受山林環境挑戰的民眾報考，把對山林的熱愛真正變成一份職業。

本次招募自9月14日至10月14日受理通訊報名，甄試訂於11月14、15日舉行。甄試簡章可至花蓮分署官網下載，也可前往花蓮分署及各工作站索取紙本簡章。

花蓮 月薪 森林

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