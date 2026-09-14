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基隆號召「小小兵」集合 預告快閃遊樂場20日登場 到白公園玩出新花樣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府預告9月20日周日下午，將在暖暖街246巷白公園舉辦「快閃遊戲場──小小兵集合」活動，邀請親子一起來玩。圖／基市府兒少處提供
基隆市政府預告9月20日周日下午，將在暖暖街246巷白公園舉辦「快閃遊戲場──小小兵集合」活動，邀請親子一起來玩。圖／基市府兒少處提供

基隆市政府預告9月20日周日下午，將讓暖暖街246巷白公園變成「快閃遊戲場」，舉辦「小小兵集合」活動，邀請親子一起來玩，讓孩子從想玩什麼，到自己來玩、帶大家一起玩，把社區公園變成孩子的遊戲場。

基市府兒童及少年事務處代理處長蔡惠貞表示，「快閃遊戲場──小小兵集合！」活動20日下午2時30分登場，歡迎親子一起參加，到白公園抓住夏天的尾巴，玩一場屬於孩子自己的遊戲。

蔡惠貞說，除了「竹玩具製作」需事先掃描海報QR code報名，以利準備材料，其餘活動均免報名，現場即可參加。活動相關資訊，可上注基市府兒童及少年事務處臉書粉絲專頁查詢。

基隆市長謝國樑表示，「快閃遊戲場」自113年推出以來，已辦理15場，受到親子家庭歡迎。活動除了提供孩子安全、自由的遊戲空間，也持續聽見孩子對社區公園的想法。這次保留去年最受孩子喜愛的水仗，也加入新的遊戲內容，希望每次來都有不一樣的驚喜。

兒少處指出，「快閃遊戲場──小小兵集合！」活動除了孩子期待的打水仗，還邀請暖西非營利幼兒園、暖暖親子館帶著孩子當「小小攤主」，自己設計遊戲及手作。基隆市踢拳道協會、武德武道館也加入合辦，安排體能活動及小竹劍製作，讓孩子動一動、玩一玩，發揮自己的創意。

快閃 公園 基隆 小小兵

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