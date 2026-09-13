宜蘭羅東夜市快閃交通月 機車族「交通零違規」抽獎送200萬好禮

為守護騎車開車及用路人安全，宜蘭縣府與交通部聯手舉辦快閃交安宣導，在月底前推出「機車常用族交通零違規抽獎」，活動分成早鳥報名可抽獎兩次，一般報名可抽獎一次，報名時間到9月底，兩波抽獎時間10月底與11月底，共有11輛各廠牌款式的機車，最大獎是價值27萬8千元的大型重機，另有蘋果手機與智慧手表等好獎。

交通安全月聚焦「停讓文化」與「機車安全」，對高齡人口多且田間無號誌路口較多的宜蘭格外貼切，代理縣長林茂盛呼籲長輩外出穿著亮色衣物、走行人穿越道，駕駛行經路口務必「減速停讓、轉彎起步多確認」；騎士也要落實「騎車毋通趕，停讓保平安」，定期健檢保養機車、遵守號誌，攜手守護宜蘭交通安全。

宜蘭縣政府宣導重點放在機車族，並與交通部在羅東夜市舉辦交通安全月夜市快閃，邀請藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺參與。交通部政務次長陳彥伯表示，除夜市快閃外，交通部邀集全台逾7000個機車行提供免費煞車、輪胎等健檢，推出機車族「交通零違規抽獎」，希望養成民眾守法安全駕駛習慣。

交通零違規早鳥報名到9月15日，有兩次抽獎機會，一般報名到9月底有一次抽獎機會。參加資格須持有效機車駕照，且名下須登記有有效牌照之機車，活動期間內，汽機車皆無交通違規及道路交通事故肇事紀錄；第一波抽獎有3輛機車、第二波抽獎有8輛機車，價值近28萬的Honda ADV350大型重型機車是在第二波抽出，另有iPhone 17、GARMIN智慧手錶等總價值逾200萬元好禮。

交通部與宜蘭縣政府呼籲交通安全需要全民共同參與，從駕駛人主動減速停讓、行人遵守號誌到騎士落實機車定期檢驗與安全防護，每個小小的遵守都能降低事故發生機會，期盼大家共同響應交通安全月，落實安全用路觀念，讓「停讓文化」成為宜蘭日常，快樂出門、平安回家。

宜蘭夜市快閃交安宣導，縣政府提醒機車檢測合格的民眾別忘了登錄參加抽獎，早島報名有二次中獎機會，共有11輛各廠牌款式的機車，最大獎價值27 萬8大型重機，另有蘋果手機與智慧手表等好獎。圖／縣府提供