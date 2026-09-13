王母娘娘遶境賜福基隆...邱佩琳點燃起馬炮 盼更多人感受母娘慈悲

基隆市北源無極王母宮今天舉辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列祈福活動，王母娘娘首次遶境，祈願國泰民安、風調雨順、百業興隆、闔家平安。基隆市副市長邱佩琳出席起駕儀式，與信眾共同感受莊嚴的宗教氛圍。

邱佩琳表示，這是王母娘娘第一次在基隆舉行遶境活動，非常高興能夠參與起駕儀式，並與大家一同走在遶境隊伍中。她希望透過繞境巡禮，讓王母娘娘的慈悲走進基隆各個角落，讓更多民眾感受到母娘慈悲的精神。

市府指出，宗教信仰是基隆重要的文化底蘊，各項民俗活動不僅凝聚地方信眾情感，也傳遞行善與關懷社會的正向力量。

為弘揚母娘慈悲濟世精神、廣結十方善緣，北源無極王母宮舉辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列活動，內容包括遶境巡禮、誦經消災及八八蟠桃盛會大典等，祈願眾生共沐母娘慈悲。

在邱佩琳等人點燃起馬炮後，遶境隊伍由鑼鼓開道、旌旗引路，從六合停車場出發，首站來到覺修宮，接著再出發，一路賜福地方，下午5時左右返回北源無極王母宮。

基隆市北源無極王母宮今辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列祈福活動，基隆市副市長邱佩琳等人出席，參與王母娘娘遶境起駕儀式，祈願國泰民安、風調雨順、百業興隆、闔家平安。圖／基隆市政府提供

基隆市北源無極王母宮今辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列祈福活動，基隆市副市長邱佩琳等人出席，參與王母娘娘遶境起駕儀式，祈願國泰民安、風調雨順、百業興隆、闔家平安。圖／基隆市政府提供

基隆市北源無極王母宮今辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列祈福活動，基隆市副市長邱佩琳等人出席，參與王母娘娘遶境起駕儀式，祈願國泰民安、風調雨順、百業興隆、闔家平安。圖／基隆市政府提供

基隆市北源無極王母宮今辦「賜福．八八蟠桃盛會」系列祈福活動，基隆市副市長邱佩琳等人出席，參與王母娘娘遶境起駕儀式，祈願國泰民安、風調雨順、百業興隆、闔家平安。圖／基隆市政府提供