馬太鞍溪堰塞湖防救災逾年 空勤總隊直升機水位計布放寫歷史

花蓮馬太鞍溪堰塞湖8月底已無蓄水。空勤總隊今天表示，自去年7月迄今共派66架次黑鷹直升機並成功救援18人，近日更創首例直升機於高山堰塞湖水面完成水位計布放任務。

農業部林業及自然保育署花蓮分署於今年8月26日公布萬里溪及馬太鞍溪堰塞湖最新監測情形，馬太鞍溪原堰塞湖區則已無蓄水，恢復河道型態，經空拍確認流路暢通，未發現新生堰塞湖跡象。

內政部空中勤務總隊今天發布新聞稿表示，自去年起配合林保署、學術研究團隊及消防署特種搜救人員，針對花蓮馬太鞍溪大型堰塞湖複合型災害，展開高難度空中救援與科技布監任務。

空勤總隊指出，在去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流引發災情之初，山區道路中斷，地面通行極度危險，空勤總隊充分發揮直升機高機動性、滯空垂直起降與高負載吊掛特性，深入災區執行孤島運補、搜索及人員救援任務。

根據統計資料顯示，自去年7月26日至今總計派遣黑鷹直升機執行馬太溪堰塞湖相關任務達66架次，在氣流紊亂與塵沙瀰漫等極限環境下，成功救援受困民眾18人。

除此之外，災後仍持續實施空中運補與技術支援，協助大範圍調查及減災工程規劃。空勤總隊說明，因應堰塞湖壩區地形險惡，且受汛期及邊坡持續崩塌影響，於今年9月9日至11日再次協助林保署執行防災預警通訊網路作業建置，以全面強化災害應變能力。

空勤總隊表示，馬太鞍溪堰塞湖地處中高海拔狹窄河谷，地形受限嚴重，現場氣流極度不穩，且空氣中瀰漫高黏性塵沙，對直升機引擎效能及操作裕度形成重大考驗。

為協助掌握關鍵監測數據，空勤總隊指出，特派遣飛行專業且救援經驗豐富機組員，在長時間高壓環境下精準操作，機組員憑藉優異飛行技術與風險判斷能力，精準完成國內首例直升機於堰塞湖困難地形落地，並成功在高山堰塞湖水面（下）完成水位計與微地動儀布放任務，即時掌控水位與地質變化，也充分展現跨機關立體救災能量。

空勤總隊強調，此案跨機關整合空中救援、科技監測與工程改善機制，成功將「航空支援+即時監測+工程處置」納入常態化防災應變流程，以提升偏鄉地區於重大災變期間的應變與物資整備能力。

另外，為因應後續維運需求，空勤總隊透過與農業部緊密協作，攜手降壩工程團隊，開設直升機臨時起降點，作為未來備災維運基礎。

空勤總隊表示，這項任務在密集且高風險環境下執行，相關人員秉持專業沉穩與團隊協作精神，達成「任務圓滿、安全第一」成果，充分體現總隊核心價值；未來將持續精進立體多元救災資源運用效益，將寶貴經驗轉化為防救災韌性，守護國土與人民生命財產安全。