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柚香入茶、入皂還能防蚊 花蓮文旦變身特色禮盒搶攻中秋商機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供
花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供

花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，在中秋節前夕，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，展現文旦多元利用價值，兩款禮盒將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售，提升花蓮農產品能見度並開創更多商機。

除了鮮果銷售外，縣府今年推動旦加工與商品化發展，希望讓柚香融入飲食與日常生活，因此推出兼具創意與實用性的兩款禮盒，從味覺體驗延伸至生活應用，提供中秋送禮新選擇。

農業處表示，食品禮盒收錄「柚子海鹽風味醬」、「柚花綠茶」、「柚柚香料調味粉」及「柚花茶豆腐乳」等產品，結合醬料、調味品與茶飲，將文旦與柚花香氣融入多元料理與飲品，讓消費者一次品嘗不同層次的柚香風味。

日用品禮盒則包含「縱谷戀柚沐浴精華露」、「柚子系列沐浴皂」及「花蓮柚香防蚊液」，將文旦特色延伸至清潔保養與戶外用品，讓柚香陪伴生活每個角落。

縣府農業處長陳淑雯表示，文旦的價值不應只停留在鮮果市場，花蓮擁有優質產地與良好品質基礎，縣府持續透過加工研發、產品設計及多元通路開發，增加消費者接觸與認識文旦的機會。

陳淑雯指出，這次推出的兩款禮盒分別從「吃」與「用」切入，希望讓文旦從產地走向餐桌與日常生活，不僅提升產品附加價值，也為在地農產開拓更多發展空間。

為讓花蓮特色商品接觸更多消費族群，縣府將於9月15日至30日進駐松山文創園區「設計點」、新光三越台北站前店B2超市及台中誠品生活480B1等3處據點展售，民眾可近距離感受花蓮文旦的多元魅力。

花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供
花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供

花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供
花蓮文旦柚產量約占全國兩成五，花蓮縣政府為拓展農產行銷通路，推出「食品禮盒」與「日用品禮盒」兩款文旦特色商品，將於9月15日至30日進駐台北、台中3處展售據點限量販售。圖／花蓮縣政府提供

文旦 禮盒 花蓮

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