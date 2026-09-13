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影／蘇澳冷泉觀光系列精彩落幕...民歌壓軸嗨翻 1兩黃金獎落新北
宜蘭蘇澳鎮推出觀光冷泉系列四大活動，昨晚壓軸的民歌音樂饗宴在在蜡藝蜡筆城堡開唱，吸引上千樂迷雨中熱情參與。活動不僅眾星雲集重溫青春歲月，重頭戲「蘇澳黃金月月抽」最大獎「1兩黃金」更由新北市陳小姐幸運抱走，為夏日盛會畫下圓滿句點。
蘇澳鎮公所表示，今年暑期冷泉觀光系列活動涵蓋四大核心盛事，包含狂歡潑水節封街水戰、冷泉音樂會、海洋嘉年華，以及壓軸的民歌音樂饗宴。在民歌開唱前，鎮長李明哲特別頒發「卓越貢獻獎」給鎮公所前秘書陳文勝，表彰其任內積極推動蘇澳冷泉嘉年華等活動，多年來對地方觀光發展貢獻良多。
當晚民歌晚會雖遇陣陣雨勢，卻澆不息民眾熱情。開場由文化國中直笛團及南安國中吉他社打頭陣，隨後由在地社區團體接力演出；緊接著歌手陳加洛、澔澔炒熱氣氛，李明德、江念庭、羅吉鎮、南方二重唱、于台煙等實力歌手輪番登場，壓軸的施孝榮更將氣氛推向最高潮，全場齊唱「如果」，重溫民歌美好年代。
除了精彩演出，現場也規劃捐發票換美食市集抵用券、防詐與社福宣導等，讓民眾品嚐在地美食。鎮長李明哲指出，系列活動成功吸引人潮認識蘇澳魅力，接下來秋冬之際將推出更多精彩活動，持續為地方注入觀光活力。
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