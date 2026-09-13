砸8000萬元台東網球中心將完工 遭疑防護不足

台東縣近年運動風氣興盛，斥資約八千萬元興建的縣立網球中心預計本月完工，民代質疑場邊防護網高度恐不足，網球飛出場外恐影響周邊道路行車安全或造成民眾受傷，要求營運前檢討改善。

教育處表示，網球場採南北向配置，主要考量網球運動擊球等習慣，一般球滾動與飛行方向多以南北向為主，因此南北防護網設置較高，東西兩側則維持原有高度。但議員提出安全疑慮，教育處將立即研議，若確有改善的必要，會在啟用前完成調整。

議員董昌華表示，目前網球中心防護網東、西兩側高度相對較低，若球員擊球角度稍有偏差，球可能飛越防護網，一旦造成車輛閃避或人員受傷，可能衍生國家賠償等問題，「與其等事情發生後再處理，不如營運前就做好」。

台東縣政府新建的網球中心由中央補助及縣府自籌經費共同投入，是符合國際規範的專業網球場地。場內規畫四面紅土球場，依國際網球總會（ＩＴＦ）休閒比賽規範建置，其中一面設有頂棚，即使遇雨仍可提供訓練使用。四面球場均是南北向，可降低日照對選手視線及擊球的干擾。場內也規畫夜間照明、自動噴灌系統，並設置約六十個汽車停車位，供縣民運動及社區使用。