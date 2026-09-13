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花蓮首創高中生補助 本學期開始每學期1萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣政府持續端出政策優惠，減輕就學負擔，繼宣布免費學生午餐擴大到高中端後，又率全國之先，宣布針對縣內高中生，提供每人每學期一萬元就學補助，預計下月中旬前撥付各校，透過學校轉發給學生，估算七千人受惠。

教育處長翁書敏表示，花蓮原本就有國中小免費上學政策，除了比照全國公立國中小不收學費，縣立國中小學生雜費等費用也全免，已經施行多年。

這學期再擴大到私立國中小，包括簿本費、教科書、班級費、學生活動費都由縣府補助，一個學期約可省下八千元。

接續開辦高級中等學校學生就學費用補助，教育處調查縣內十三所公私立高中職的各年級收費情形後，取中間值，定出補助金額一萬元。學生就學有文具、制服、學雜費等花費，因此不限定用途，方便家長或學生彈性運用。

翁書敏說，昨與各校討論後，待教育部國教署核定學生名冊，最慢可在十月十五日前，依核定名冊將補助金撥給各校，再由學校端轉發給學生。

「不無小補」陳姓家長表示，她的孩子高中每學期學費六、七千元，這學期升上三年級，可能加上預收考試報名費等費用，開學就要繳近萬元，有了縣府補助，每學期多一萬元可以運用，對家長當然是好事。

教育處這學期也將免費學生午餐政策擴大到高中端，每人每餐補助七十五元，實施方式尊重各校。

補助 高中生 花蓮

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