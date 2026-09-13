基隆水塔被倒漂白水 警釐清住戶有無糾紛

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街卅一巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發議論。警方說已接獲報案，住戶間有糾紛，雙方各執一詞，全案還待釐清。

李建德說，該公寓住戶反映設在頂樓的水塔疑被倒漂白水，因牽涉住戶用水安全，貼公告請里民出入注意可疑份子，小心門戶，和諧共生。

該公寓住戶有各自水塔放在頂樓，一樓住戶說，從八月卅一日後，家中一名大人、三名小孩陸續出現咳嗽、腹痛和結膜炎等症狀就醫，原本以為是一般的生病。

直到小孩在洗碗時發現自來水「滑滑的」，日前請水電師傅一查才發現頂樓水塔疑遭人倒入漂白水，消洗兩次才把味道洗掉。

一樓住戶表示，為了安全起見，不敢喝水塔的水，購買礦泉水飲用，家中濾水器濾水也拆下換新，懷疑與頂樓使用、違建及馬達位置爭執有關，懷疑遭挾怨報復，但沒有直接證據證明誰倒的漂白水，已加裝監視器要抓出凶手，也報警處理。

遭到質疑倒漂白水的樓上住戶昨出面喊冤說，有沒有漂白水完全與她們家無關，也絕對沒有倒，實在很無辜，希望警方查明。

警方表示，有接獲報案人稱該公寓頂樓水塔流出的水滑膩異常，懷疑有人在水塔倒漂白水，因已自行清洗水塔，且頂樓使用上糾紛還需釐清相關人說法，將依法處理。