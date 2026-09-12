快訊

桃機驚魂！實習員工在地勤休息室遭持刀狹持 國泰航證實

近千人出席！力晶創辦人黃崇仁公祭 員工集體高喊「謝謝老闆」轉身哭紅眼

聽新聞
0:00 / 0:00

「老宅延壽」前進花蓮 公寓修繕最高補助960萬元說明會起跑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣建築師公會近日在花蓮市舉辦兩場「老宅延壽」說明會，15日起將巡迴多鄉鎮方便民眾就近參與。圖／花蓮縣建築師公會提供
花蓮縣建築師公會近日在花蓮市舉辦兩場「老宅延壽」說明會，15日起將巡迴多鄉鎮方便民眾就近參與。圖／花蓮縣建築師公會提供

花蓮屋齡逾30年的住宅超過6成，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，由縣府委託縣建築師公會組成專業團隊，巡迴各鄉鎮辦說明會，日前在花蓮市辦理2場說明會，15日起前進各鄉鎮，公寓修繕最高補助960萬元，透天住宅最高補助330萬元。

花蓮縣建築師公會表示，「老宅延壽」主要針對屋齡30年以上合法住宅補助修繕，項目包括外牆立面、屋頂防水及隔熱、無障礙設施、公共管線等改善，符合條件的4至6層公寓最高補助960萬元，1至6層透天住宅最高330萬元。

公會表示，花蓮老屋多，但不少住戶並不清楚「老宅延壽」相關內容，如是否符合申請資格？可以改善哪些項目？補助多少錢？怎麼辦理等等，藉由各鄉鎮巡迴說明，介紹計畫內容、適用對象、改善項目及申請流程等，現場也安排建築師提供諮詢。

公會指出，9月15日到10月1日將巡迴各鄉鎮說明，15日上午10時分別在新城鄉原住民文化館、瑞穗鄉公所，下午2時在卓溪鄉公所多功能活動中心；16日上午10時在吉安鄉公所、下午2時在仁和活動中心。

21日上午10時在秀林鄉公所；23日上午10時在玉里鎮公所中正堂、下午2時在富里鄉公所；10月1日上午10時在光復鄉公所及鳳林鎮公所各辦1場，下午2時在豐濱及萬榮鄉公所各1場。

公會表示，「老宅延壽」計畫透過修繕改善及專業團隊協助延長建物使用年限，讓民眾住得更安全舒適，歡迎家有30年以上住宅的民眾就近參加說明會，可攜帶房屋使用執照、建物謄本、土地謄本或相關建物資料，若有外牆老化、漏水等改善需求，也可帶現況照片向現場建築師諮詢。

花蓮縣建築師公會近日在花蓮市舉辦兩場「老宅延壽」說明會，15日起將巡迴多鄉鎮方便民眾就近參與。圖／花蓮縣建築師公會提供
花蓮縣建築師公會近日在花蓮市舉辦兩場「老宅延壽」說明會，15日起將巡迴多鄉鎮方便民眾就近參與。圖／花蓮縣建築師公會提供

老宅 花蓮 公寓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房子想住新一點？天龍國最難 「這縣市」最幸福、近4成是20年內新屋

花蓮首推高中生就學費用補助 每學期1萬元估7千人受惠

花蓮高中生每學期1萬元就學補助 全國首創7000人受惠

內政部發布宗教國際交流補助要點 每案最高補助300萬

相關新聞

「老宅延壽」前進花蓮 公寓修繕最高補助960萬元說明會起跑

花蓮屋齡逾30年的住宅超過6成，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，由縣府委託縣建築師公會組成專業團隊，巡迴各鄉鎮辦說明會，日前在花蓮市辦理2場說明會，15日起前進各鄉鎮，公寓修繕最高補助960萬元，透天住宅最高補助330萬元。

光電板反成吃電怪獸？台東辦手禮店家反映電費暴增 台電查到原因

台東太麻里金崙村一家向鄉公所承租店面的伴手禮業者控訴，自從屋頂太陽能光電設備啟用後，電費從每期8、9千元一度暴增至3萬8，質疑光電設備有問題。台電會勘後表示，電力設備正常，電費較高期間當地剛好有特色市集，不排除照明、空調或其他設備使用增加，進而影響用電量。

花蓮高中生每學期1萬元就學補助 全國首創7000人受惠

花蓮縣政府持續端出政策優惠，減輕就學負擔，繼宣布免費學生午餐擴大到高中端後，又率全國之先，宣布針對縣內高中生，提供每人每學期1萬元就學補助，預計下月中旬前撥付各校，透過學校轉發給學生，估算7000人受惠。

台東8千萬網球中心將完工 議員憂防護網不足：小心網球飛上馬路

台東縣近年運動風氣逐漸升溫，縣府斥資約8千萬元興建的縣網球中心預計本月完工，不過工程尚未啟用，縣議員董昌華已關注球場安全防護，認為目前場邊防護網高度設計恐有不足，若網球飛出場外闖入周邊道路，不僅影響行車安全，也可能造成民眾受傷，要求縣府在正式營運前先行檢討改善。

「鷄籠・基隆」世紀饗宴將登場 基隆400年從劇場故事到交響樂章

今年適逢基隆建城400年，基隆市政府推出年度重要製作「鷄籠・基隆」世紀饗宴」，9月18、19日接連推出「劇場盛宴」、「交響巔峰」世紀饗宴，集結基隆傑出演藝團隊、國內外藝術家及跨域創作能量，以兩場不同形式詮釋基隆400年的歷史記憶，從劇場故事到交響樂章，用歷史回望未來，一起聆聽基隆的城市聲音。

影／基隆公寓水塔被倒漂白水？一家4人咳嗽就醫里長貼公告民眾炸鍋

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發民眾議論。據該公寓1樓住戶說，一家六口有4人8月31日後陸續出現咳嗽、腹痛等症狀就醫，質疑被倒漂白水。警方說，是漂白水或底部髒汙堆積待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。