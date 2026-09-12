「老宅延壽」前進花蓮 公寓修繕最高補助960萬元說明會起跑

花蓮屋齡逾30年的住宅超過6成，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，由縣府委託縣建築師公會組成專業團隊，巡迴各鄉鎮辦說明會，日前在花蓮市辦理2場說明會，15日起前進各鄉鎮，公寓修繕最高補助960萬元，透天住宅最高補助330萬元。

花蓮縣建築師公會表示，「老宅延壽」主要針對屋齡30年以上合法住宅補助修繕，項目包括外牆立面、屋頂防水及隔熱、無障礙設施、公共管線等改善，符合條件的4至6層公寓最高補助960萬元，1至6層透天住宅最高330萬元。

公會表示，花蓮老屋多，但不少住戶並不清楚「老宅延壽」相關內容，如是否符合申請資格？可以改善哪些項目？補助多少錢？怎麼辦理等等，藉由各鄉鎮巡迴說明，介紹計畫內容、適用對象、改善項目及申請流程等，現場也安排建築師提供諮詢。

公會指出，9月15日到10月1日將巡迴各鄉鎮說明，15日上午10時分別在新城鄉原住民文化館、瑞穗鄉公所，下午2時在卓溪鄉公所多功能活動中心；16日上午10時在吉安鄉公所、下午2時在仁和活動中心。

21日上午10時在秀林鄉公所；23日上午10時在玉里鎮公所中正堂、下午2時在富里鄉公所；10月1日上午10時在光復鄉公所及鳳林鎮公所各辦1場，下午2時在豐濱及萬榮鄉公所各1場。

公會表示，「老宅延壽」計畫透過修繕改善及專業團隊協助延長建物使用年限，讓民眾住得更安全舒適，歡迎家有30年以上住宅的民眾就近參加說明會，可攜帶房屋使用執照、建物謄本、土地謄本或相關建物資料，若有外牆老化、漏水等改善需求，也可帶現況照片向現場建築師諮詢。