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台東8千萬網球中心將完工 議員憂防護網不足：小心網球飛上馬路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣網球中心預計本月完工啟用，場內設置4面紅土球場，總經費約8千萬元；議員關注場邊防護網高度，要求縣府啟用前檢視改善。記者尤聰光／攝影
台東縣網球中心預計本月完工啟用，場內設置4面紅土球場，總經費約8千萬元；議員關注場邊防護網高度，要求縣府啟用前檢視改善。記者尤聰光／攝影

台東縣近年運動風氣逐漸升溫，縣府斥資約8千萬元興建的縣網球中心預計本月完工，不過工程尚未啟用，縣議員董昌華已關注球場安全防護，認為目前場邊防護網高度設計恐有不足，若網球飛出場外闖入周邊道路，不僅影響行車安全，也可能造成民眾受傷，要求縣府在正式營運前先行檢討改善。

董昌華表示，目前網球中心防護網主要集中在南、北兩側，東、西兩側高度相對較低，若球員擊球角度稍有偏差，網球可能飛越防護網進入場外，尤其球場鄰近道路，一旦造成車輛閃避或人員受傷，後續恐衍生國家賠償等問題。

「與其等事情發生後再處理，不如營運前就把問題做好。」董昌華說，公共設施除了考量使用功能，也應把周邊環境及公共安全納入整體規畫，希望縣府重新檢視防護網高度及設置方式，避免網球中心啟用後才發現安全漏洞。

縣府教育處表示，網球場在規畫設計上是採南北向配置，主要考量網球運動的擊球及運動習慣，球的滾動與飛行方向多以南北向為主，因此南北兩端防護網設置較高，東西兩側則維持原有高度。對於議員提出的安全疑慮，將立即研議，若評估確有改善必要，會在網球中心正式啟用前完成相關調整。

縣府指出，新建縣網球中心是推動全民運動的重要建設，總經費約8千萬元，由中央補助及縣府自籌經費共同投入，打造符合國際規範的專業網球場地。

網球中心共設置4面紅土球場，場地依國際網球總會（ITF）休閒比賽規範建置，其中1面設有頂棚，即使遇雨仍可提供訓練使用。4面球場均採南北向配置，可降低日照對選手視線及擊球的干擾。此外，場內也規畫高照度夜間照明、自動噴灌系統等設備，並設置約60格汽車停車位，提供縣民運動及社區使用。

台東縣網球中心預計本月完工啟用，場內設置4面紅土球場，總經費約8千萬元；議員關注場邊防護網高度，要求縣府啟用前檢視改善。記者尤聰光／攝影
台東縣網球中心預計本月完工啟用，場內設置4面紅土球場，總經費約8千萬元；議員關注場邊防護網高度，要求縣府啟用前檢視改善。記者尤聰光／攝影

台東 議員 球場

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