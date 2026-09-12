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花蓮首推高中生就學費用補助 每學期1萬元估7千人受惠

中央社／ 花蓮縣12日電

為減輕家庭教育負擔，花蓮縣政府宣布，115學年度第1學期起，縣內公私立高中學生營養午餐免費，每學期就學費補助新台幣1萬元，是全國第一個開辦縣市。

縣府邀集全縣公私立高中職校長說明青年措施，縣長徐榛蔚說，落實0至18歲照顧政策，將學費補助及免費營養午餐政策，從國中小向上延伸至公私立高中職，讓孩子享有平等且安心的學習機會。

花蓮縣教育處表示，經調查縣內13所高中職學校各年級學費、雜費等費用取中間值，沒有限制使用方式，可彈性用在購買制服、文具用品等，初估7000名學生受惠。

教育處說明，經向各校開會討論後，待教育部國教署核定學生名冊後，預計10月15日前依名冊將補助款項撥款給學校，再由學校以現金或轉帳方式發放給學生。

此外，教育處也將免費營養午餐政策擴大到高中職，每人每餐補助新台幣75元，實施方式由各校決定，可比照國中小以桶餐方式供餐、撥款給學生自行訂餐或發放送餐券。

教育處表示，國中小免費上學政策，除原有公立學校學費、雜費全免，這學期擴大納入私立國中小，包括書籍費、班級費用等都由縣府補助，1學期可省下約8000元。

補助 學費 高中生

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