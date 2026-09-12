台東水稻紋枯病現蹤 農改場籲加強防治

農業部台東區農業改良場發布警報，台東縣關山鎮水稻出現紋枯病，嚴重時對收成影響極大，呼籲農友加強防治。

台東區農業改良場今天發出警報表示，根據改良場最新田間病蟲害監測結果，關山鎮部分地區發現水稻感染紋枯病。目前台東水稻多已進入分蘗盛期至孕穗期，植株茂密且田間通風較差，若逢高溫多濕天候，極易造成病害迅速蔓延。

台東區農業改良場表示，水稻紋枯病農友俗稱為「臭腳胴」，主要由立枯絲核菌引起。病原菌常隱藏於稻田土壤或病株殘體中，當田間水溫及濕度升高時，便會侵入水稻基部葉鞘。

初期會在水稻基部葉鞘外側形成橢圓形病斑，周緣不明顯。如環境適宜，同一葉鞘上相鄰的病斑會擴大癒合成虎斑狀。若未及時防治，病斑會由下向上蔓延至上部葉片及穗部，嚴重時會導致植株倒伏，對收成影響極大。

台東區農業改良場呼籲農友密切注意田間罹病狀況，並掌握時機採取防治措施。

改良場提供防治措施，包括合理施肥：切忌過量施用氮肥，可適當增施鉀肥與矽肥，提升植株抗病力。水分管理：適時進行曬田，降低田間濕度，抑制病原菌蔓延。藥劑防治：農友若有其他病蟲害防治相關問題，可洽農改場植物保護研究室（電話089-325015）諮詢。