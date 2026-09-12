南橫公路向陽段14日起雙向交管 每日5時段開放通行

因邊坡工程南橫公路向陽路段施工，14日起至10月31日雙向交通管制，每日5時段開放通行，連假或配合公路局疏運計畫時不予管制。

公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，關山工務段將於台東縣海端鄉台20線161k+100路段（南橫公路向陽段）進行上邊坡掛網岩栓噴凝土及自由型格梁護坡工程等施工，以提升道路通行安全。

由於上邊坡施工時噴凝土砂漿會飛濺至路面，影響用路人行車安全，因此預定自14日至10月31日，每日自上午8時至下午5時實施道路雙向管制，5時段開放通行。

開放通行時間為上午9時50分至10時40分、上午11時50分至下午1時20分、下午1時50分至下午2時30分、下午2時50分至下午3時30分、下午5時至翌日上午8時。

林進芳表示，遇連假或配合公路局疏運計畫時不予管制。如遇緊急狀況，例如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。