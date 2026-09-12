今年適逢基隆建城400年，基隆市政府推出年度重要製作「鷄籠・基隆」世紀饗宴」，9月18、19日接連推出「劇場盛宴」、「交響巔峰」世紀饗宴，集結基隆傑出演藝團隊、國內外藝術家及跨域創作能量，以兩場不同形式詮釋基隆400年的歷史記憶，從劇場故事到交響樂章，用歷史回望未來，一起聆聽基隆的城市聲音。

基隆市文觀局表示，活動串聯戲劇、歌仔戲、打擊樂、舞蹈、合唱、國樂及交響創作等多元藝術形式，邀集不同世代與領域的藝術家共同創作，讓在地團隊與專業藝術家彼此激盪，展現基隆表演藝術的創作能量。

9月18日「劇場盛宴」由風動歌劇團、慾望劇團及潮響樂集共同演出，融合歌仔戲、現代戲劇與打擊樂，帶領民眾穿越時空，在故事與音樂之中感受基隆與海洋共同走過的歷史。

9月19日「交響巔峰」則匯集啄木鳥合唱團、基隆市愛樂合唱團、基隆交響管樂團、楓香舞蹈團，以及友情演出的基隆市教師合唱團與臺北市立國樂團，由江振豪指揮，並邀請小提琴黃詠雩、中提琴王千玳、笛吳柏謙擔任獨奏，透過合唱、管樂、國樂、舞蹈與交響創作，展現基隆多元而深厚的音樂能量。

「第13號交響曲－鷄籠・基隆」由藝術總監，旅美作曲家温隆信，受託專特為基隆400之創作。曲風以基隆歌謠、港灣文化與城市記憶為創作素材，融合國樂、管樂、爵士、搖滾與舞蹈元素，將在9月19日於基隆首演。

基隆市文化觀光局指出，這次不只在於邀請優秀藝術家演出，更在於讓「在地團隊」成為城市文化的共同創作者。從9月18日的劇場跨域創作，到9月19日的交響音樂盛宴，兩場演出各自以不同藝術語言訴說基隆。

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「鷄籠・基隆」世紀饗宴將登場，基隆400年從劇場故事到交響樂章。圖／基隆市文觀局提供

「鷄籠・基隆」世紀饗宴將登場，基隆400年從劇場故事到交響樂章。圖／基隆市文觀局提供