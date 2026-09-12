快訊

學餐階級／北市學餐最高規格 班班吃鮑魚就怕變廚餘

周玉琴突遭資遣！前主播好友鄒倩琳震驚　揭當年「抬著轎子挖來的」

蘋果推iPhone Duo「摺疊手機值得買嗎」？過來人點出3大超實用情境

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆公寓水塔被倒漂白水？一家4人咳嗽就醫里長貼公告民眾炸鍋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市仁愛區吉仁里長李建德在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子。」記者游明煌／攝影
基隆市仁愛區吉仁里長李建德在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子。」記者游明煌／攝影

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發民眾議論。據該公寓1樓住戶說，一家六口有4人8月31日後陸續出現咳嗽、腹痛等症狀就醫，質疑被倒漂白水。警方說，是漂白水或底部髒汙堆積待釐清。

吉仁里長李建德說，他貼公告在公寓1樓門口，因為他接獲該公寓住戶反映，設置在頂樓的水塔疑被倒漂白水，因牽涉住戶用水安全，請里民出入注意可疑份子，小心門戶，敦親睦鄰，和諧共生。

「基隆人大小事」臉書社群也貼出水塔疑被倒漂白水公告提醒民眾，引發民眾熱議，有網友說，牽涉用水安全，也讓民眾擔心會不會有其他公寓也有，盼警方釐清真相，以安民心。

據1樓住戶說，他們家自設的水塔設置在頂樓，從8月31日後，家中3名小孩陸續出現咳嗽、腹痛和結膜炎等症狀，原本以為是一般的生病，還拿了一堆藥。後來女兒在洗碗時發現自來水怎麼「滑滑的」，日前請水電師傅一查才發現水塔疑遭人被倒入漂白水，已消洗兩次才把漂白水洗掉。其他住戶接公用水塔，則無此情況。

1樓住戶說，為了安全起見，他們不敢喝水塔的水，購買礦泉水飲用，家中濾水器濾水也拆下換新，他們懷疑與頂樓使用有關，但沒有直接證據證明誰倒的漂白水，已加裝監視器要抓出凶手，也報警處理。

警方表示，有接獲報案人稱該公寓頂樓水塔流出的水滑膩異常，懷疑有人在水塔的氣孔倒漂白水，已自行清洗水塔。警方了解，住戶頂樓使用上有糾紛，將再釐清相關人說法，依法處理。

基隆市仁愛區南新路一棟公寓，住戶質疑水塔疑被倒漂白水，導致家中小孩陸續身體不適就醫。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛區南新路一棟公寓，住戶質疑水塔疑被倒漂白水，導致家中小孩陸續身體不適就醫。記者游明煌／攝影

基隆市仁愛區南新路一棟公寓，住戶質疑水塔疑被倒漂白水，導致家中小孩陸續身體不適就醫。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛區南新路一棟公寓，住戶質疑水塔疑被倒漂白水，導致家中小孩陸續身體不適就醫。記者游明煌／攝影

基隆 咳嗽 漂白水 公寓 里長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／4億分之1機率！KCP才剛搬到費城 豪宅慘遭雷擊水淹

廣西5歲童從38樓爬窗找阿嬤！37樓鄰居死命拉住救回 網友：再生父母

影／好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

內政部推公寓減災指引 即日起寄送全台社區管委會

相關新聞

影／基隆公寓水塔被倒漂白水？一家4人咳嗽就醫里長貼公告民眾炸鍋

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發民眾議論。據該公寓1樓住戶說，一家六口有4人8月31日後陸續出現咳嗽、腹痛等症狀就醫，質疑被倒漂白水。警方說，是漂白水或底部髒汙堆積待釐清。

原料來自災區 「淬韌」見證光復韌性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決成災，又接續鳳凰颱風，北岸大片農田受災。農民今年初翻耕，赫然發現高梁在逆境中破土抽穗。農糧署媒合酒廠釀酒，委託金門陶瓷廠加入溢流土砂燒製陶瓶，昨發表「淬韌」高粱酒，限量四百瓶，見證災後復耕成果與土地韌性。

「鷄籠・基隆」世紀饗宴將登場 基隆400年從劇場故事到交響樂章

今年適逢基隆建城400年，基隆市政府推出年度重要製作「鷄籠・基隆」世紀饗宴」，9月18、19日接連推出「劇場盛宴」、「交響巔峰」世紀饗宴，集結基隆傑出演藝團隊、國內外藝術家及跨域創作能量，以兩場不同形式詮釋基隆400年的歷史記憶，從劇場故事到交響樂章，用歷史回望未來，一起聆聽基隆的城市聲音。

基隆長者領中秋禮金…誰的建議 藍綠各有話說

基隆市政府「長樂六五專案」中秋敬老禮金六五○○元，昨開始發放。民進黨市長參選人童子瑋刊廣告稱「童子瑋喊話成功，基隆市政府跟進。」他當選長輩年領二萬。國民黨市長參選人謝國樑強調，「這項政策很感謝議員何淑萍等黨團會議時建議我做的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。