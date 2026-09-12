影／基隆公寓水塔被倒漂白水？一家4人咳嗽就醫里長貼公告民眾炸鍋

基隆市仁愛區吉仁里長李建德近日在南新街31巷一處公寓貼公告，指有里民反映「有水塔被倒漂白水毒害，請大家多注意可疑份子」，引發民眾議論。據該公寓1樓住戶說，一家六口有4人8月31日後陸續出現咳嗽、腹痛等症狀就醫，質疑被倒漂白水。警方說，是漂白水或底部髒汙堆積待釐清。

吉仁里長李建德說，他貼公告在公寓1樓門口，因為他接獲該公寓住戶反映，設置在頂樓的水塔疑被倒漂白水，因牽涉住戶用水安全，請里民出入注意可疑份子，小心門戶，敦親睦鄰，和諧共生。

「基隆人大小事」臉書社群也貼出水塔疑被倒漂白水公告提醒民眾，引發民眾熱議，有網友說，牽涉用水安全，也讓民眾擔心會不會有其他公寓也有，盼警方釐清真相，以安民心。

據1樓住戶說，他們家自設的水塔設置在頂樓，從8月31日後，家中3名小孩陸續出現咳嗽、腹痛和結膜炎等症狀，原本以為是一般的生病，還拿了一堆藥。後來女兒在洗碗時發現自來水怎麼「滑滑的」，日前請水電師傅一查才發現水塔疑遭人被倒入漂白水，已消洗兩次才把漂白水洗掉。其他住戶接公用水塔，則無此情況。

1樓住戶說，為了安全起見，他們不敢喝水塔的水，購買礦泉水飲用，家中濾水器濾水也拆下換新，他們懷疑與頂樓使用有關，但沒有直接證據證明誰倒的漂白水，已加裝監視器要抓出凶手，也報警處理。

警方表示，有接獲報案人稱該公寓頂樓水塔流出的水滑膩異常，懷疑有人在水塔的氣孔倒漂白水，已自行清洗水塔。警方了解，住戶頂樓使用上有糾紛，將再釐清相關人說法，依法處理。

基隆市仁愛區南新路一棟公寓，住戶質疑水塔疑被倒漂白水，導致家中小孩陸續身體不適就醫。記者游明煌／攝影