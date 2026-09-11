基隆周五晚「關鬼門」好兄弟返陰間 邱佩琳出席關龕門與手爐交接

傳承172年的「雞籠中元祭」今晚圓滿落幕，基隆市副市長邱佩琳出席開基老大公廟舉行的「關龕門」與慶安宮的「手爐交接」儀式，向今年輪值主普的劉唐杜及各宗親會宗長致上最深的謝意，感謝各界投入心力、攜手守護百年傳統。

活動現場展示記錄歷屆宗親會主委簽名的歷史冊本，自民國72年起一路保存至今。邱佩琳表示，每一位曾經擔任主委的宗長，都以慎重而莊嚴的心情留下自己的姓名，這不只是一冊簽名簿，更見證了歷屆宗親會投入中元祭、一代一代傳承下去。

邱佩琳表示，今年中元祭從籌備到各項重要祭典活動陸續展開，市府團隊與各界都承受相當大的壓力與挑戰，尤其在開燈放彩及迎燈等重要儀式期間遇上雨勢，更讓人時刻掛念活動能否順利進行。她特別感謝劉唐杜宗親會主委劉柏宏等宗親會成員，在老大公廟虔誠跪祈，祈求風調雨順、活動平安，也感謝所有工作人員及志工夥伴一路上的辛勞與付出，讓今年中元祭各項活動最終都能平安順利、圓滿完成。

邱佩琳分享，為祈求今年中元祭平安順利，她曾發願茹素40天，盼以虔誠心意祈求活動順利圓滿。如今各項重要祭典順利完成，她對於宗親會、主普單位及所有參與中元祭的夥伴表達由衷感謝。

隨著關龕門及手爐交接儀式完成，丙午雞籠中元祭正式畫下圓滿句點。雞籠中元祭持續薪火相傳，成為連結地方情感、凝聚城市認同的重要文化力量。

基隆今晚「關鬼門」好兄弟返陰間，邱佩琳出席關龕門與手爐交接。圖／基隆市政府提供

基隆今晚「關鬼門」好兄弟返陰間，邱佩琳出席關龕門與手爐交接。圖／基隆市政府提供

基隆今晚「關鬼門」好兄弟返陰間，邱佩琳出席關龕門與手爐交接。圖／基隆市政府提供

基隆今晚「關鬼門」好兄弟返陰間，邱佩琳出席關龕門與手爐交接。圖／基隆市政府提供