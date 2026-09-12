原料來自災區 淬韌見證光復韌性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決成災，又接續鳳凰颱風，北岸大片農田受災。農民今年初翻耕，赫然發現高梁在逆境中破土抽穗。農糧署媒合酒廠釀酒，委託金門陶瓷廠加入溢流土砂燒製陶瓶，昨發表「淬韌」高粱酒，限量四百瓶，見證災後復耕成果與土地韌性。

花蓮縣金讚農業生產合作社在農糧署東區分署輔導下，去年首次投入高粱契作，九月中旬才在綜開段種植約四十公頃，沒多久就因堰塞湖溢流遭土砂埋沒，十一月鳳凰颱風讓土砂堆得更厚實。

合作社理事主席李建瑩說，因受災嚴重，當時無法進入現場，直到一月初原要翻耕，意外看見高梁抽穗，大受感動，儘管人工採收根本不符成本，仍決定採收留做紀念。

農糧署東區分署協助媒合宜蘭中福酒廠，加入東部米麴，讓高梁酒更順口、甘甜，象徵復建之路會愈走愈順，「淬韌」寓意災後土地與農民共同走過逆境，重拾希望。

金門陶瓷廠受託燒製，課長吳畇萱說，原料來自光復砂土，過程中不斷調整砂土比例，反復打樣、燒製，每次進窯至少二天，瓶身共四個顏色，手工製作十分耗時，總共測試二、三十次才打造出瓶身，每支都是獨一無二。

東區分署長林美華表示，這批高梁受災嚴重，只採收六噸，且瓶身是手工打造，成本相當高，限量四百瓶，最重要的意義是見證災後重生與希望，傳遞永不放棄的精神，並未販售。

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