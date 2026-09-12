聽新聞
0:00 / 0:00

原料來自災區 淬韌見證光復韌性

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
馬太鞍溪洪災後土地展現韌性，農民看見災後的高粱釀製成酒，非常感動。記者王燕華／攝影
馬太鞍溪洪災後土地展現韌性，農民看見災後的高粱釀製成酒，非常感動。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決成災，又接續鳳凰颱風，北岸大片農田受災。農民今年初翻耕，赫然發現高梁在逆境中破土抽穗。農糧署媒合酒廠釀酒，委託金門陶瓷廠加入溢流土砂燒製陶瓶，昨發表「淬韌」高粱酒，限量四百瓶，見證災後復耕成果與土地韌性

花蓮縣金讚農業生產合作社在農糧署東區分署輔導下，去年首次投入高粱契作，九月中旬才在綜開段種植約四十公頃，沒多久就因堰塞湖溢流遭土砂埋沒，十一月鳳凰颱風讓土砂堆得更厚實。

合作社理事主席李建瑩說，因受災嚴重，當時無法進入現場，直到一月初原要翻耕，意外看見高梁抽穗，大受感動，儘管人工採收根本不符成本，仍決定採收留做紀念。

農糧署東區分署協助媒合宜蘭中福酒廠，加入東部米麴，讓高梁酒更順口、甘甜，象徵復建之路會愈走愈順，「淬韌」寓意災後土地與農民共同走過逆境，重拾希望。

金門陶瓷廠受託燒製，課長吳畇萱說，原料來自光復砂土，過程中不斷調整砂土比例，反復打樣、燒製，每次進窯至少二天，瓶身共四個顏色，手工製作十分耗時，總共測試二、三十次才打造出瓶身，每支都是獨一無二。

東區分署長林美華表示，這批高梁受災嚴重，只採收六噸，且瓶身是手工打造，成本相當高，限量四百瓶，最重要的意義是見證災後重生與希望，傳遞永不放棄的精神，並未販售。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

韌性 馬太鞍溪 堰塞湖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金箔入酒、巨龍鎮瓶！戰酒黑金龍3.6L「龍馬金神」限量登場

八月雨雲林古坑竹筍、芭樂受損 張嘉郡抵山區會勘爭取災損補助

馬太鞍溪上游2.36億立方土砂成隱患 林業署建置TVWS強化監測

「大」有來頭！吊車大王胡漢龑開箱高粱酒大王「5.1L傳家聚金龍」

相關新聞

原料來自災區 淬韌見證光復韌性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決成災，又接續鳳凰颱風，北岸大片農田受災。農民今年初翻耕，赫然發現高梁在逆境中破土抽穗。農糧署媒合酒廠釀酒，委託金門陶瓷廠加入溢流土砂燒製陶瓶，昨發表「淬韌」高粱酒，限量四百瓶，見證災後復耕成果與土地韌性。

基隆長者領中秋禮金誰的建議 藍綠各有話說

基隆市政府「長樂六五專案」中秋敬老禮金六五○○元，昨開始發放。民進黨市長參選人童子瑋刊廣告稱「童子瑋喊話成功，基隆市政府跟進。」他當選長輩年領二萬。國民黨市長參選人謝國樑強調，「這項政策很感謝議員何淑萍等黨團會議時建議我做的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。