基隆長者領中秋禮金誰的建議 藍綠各有話說

基隆市政府「長樂六五專案」中秋敬老禮金六五○○元，昨開始發放。民進黨市長參選人童子瑋刊廣告稱「童子瑋喊話成功，基隆市政府跟進。」他當選長輩年領二萬。國民黨市長參選人謝國樑強調，「這項政策很感謝議員何淑萍等黨團會議時建議我做的」。

基隆市府社會處長楊玉欣說，符合長樂六五專案資格的長輩有八萬二千多人，採直接入帳，如未提供帳戶者，將由區公所通知辦理現金領取，相關受理作業至明年三月十一日止，逾期不補發。

童子瑋昨在聯合報刊登廣告說，中秋敬老金禮金入帳的市民可以翻看版面，他特地製作廣告就是要讓大家把好消息告訴更多長輩，讓他們的福利訊息可以更快被大家知道。

童提及一月廿四日他宣布重陽敬老金加倍政見，一月卅日提出三節慰問金加倍，三月謝國樑宣布跟進政見才有「長樂六五專案」。

童子瑋表示，今年長者先領六五○○元，明年他如當選市長，基隆長輩每一年都能領二萬元。

市長謝國樑昨在績優里鄰長表揚時受訪說，昨天市府開始發放六五○○中秋敬老禮金給六十五歲以上長者（原住民五十五歲），這是基隆的大喜事，他也替長者感到開心。但他特別強調「這項政策很感謝議員何淑萍等當初在黨團會議時建議我做的」，如今終於實踐了，大家可以好好慶祝，全家人聚餐或買東西。