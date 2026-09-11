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台東低收戶逾3千戶租屋補助申請竟掛零 議員要求提高金額

中央社／ 台東縣11日電

台東3000餘戶低收入戶，縣府編列每月租屋補助1500元，但今年截至8月底，無人申請。縣議員簡維國要求提高金額、簡化申請手續；縣府回應，因民眾多選擇中央租金補貼。

台東縣議會今天進行台東縣政府社會處的工作檢討報告，民進黨縣議員簡維國質詢時認為，社會處編列低收戶租屋補助金額太低、手續麻煩，導致無人申請。

簡維國表示，依縣府提供資料，台東目前有5000多名、約3000多戶低收入戶；縣府送到議會工作檢討報告顯示，低收入戶租屋補助目標為50戶，執行數卻為零，全縣無人申請並不尋常，可能反映制度設計與實際需求存在落差。

他說，每月補助1500元，與套房月租約7000至8000元相比，金額偏低，加上申請程序可能繁複，降低民眾申請意願；既然已有競爭性補助，縣府編列預算時，就應考量制度是否具有吸引力。

社會處長陳淑蘭回答時表示，建設處另有中央住宅租金補貼，補助金額較高、申請條件也較寬鬆；由於兩項補助只能擇一，民眾多選擇中央方案，現行補助可針對中央方案未涵蓋部分加強宣導。

此外，弱勢民眾可能因經濟困難，選擇租金較低、卻不符規定的套房。

簡維國接著表示，部分弱勢民眾「為何要住在灰色地帶、不合法的屋子，就是因為租金便宜」，但這類房屋可能不符補助資格；「住是很基本的需求」，社會處比建設處更了解低收入戶處境，應跨局處協商，提高補助金額、放寬條件並簡化程序，否則「年底之前執行率還是零」。

陳淑蘭回應，補助金額為參考中央過去標準訂定，後續將與建設處研議調整，並朝單一窗口受理、依資格分流辦理，減少民眾往返困擾。

租屋 台東 議員

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