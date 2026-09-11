馬太鞍溪上游2.36億立方土砂成隱患 林業署建置TVWS強化監測

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰壩成災，雖然已回復河道型態，上游仍殘留2.36億立方土砂。林業署花蓮分署導入最新研發的電視空白頻譜（TVWS）電視空白頻譜技術，今天在上游建置完成2處通訊中繼站，串聯現地監測設備及網路攝影機，可回傳即時影像，提升監測及應變效率。

花蓮分署表示，台灣山區地形陡峭，過去林業及自然保育署執行森林火災救援、監控盜伐時，常受限通訊困難，因此近年與專業單位合作，建立TVWS電視空白（未使用）頻譜的山區通訊鏈，具有傳輸距離較遠及繞射能力佳等優勢，目前全國已布設33處基站。

由於馬太鞍溪上游邊坡及河道仍有大量土石，還是有再度崩塌形成堰塞湖的可能性，為強化監測，林業署在鄰近的光復林道19.6公里處增設第34處基站，並參考太魯閣國家公園吊掛搭建山屋的經驗，在空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部支援吊掛下，執行中繼站建置的工作。

花蓮分署表示，前天下午一度因為雲層增厚、天氣突然變化，直升機沒辦法載運回程，設站的工作人員只能在山區低溫下就地紮營；隔天天氣轉好，空勤總隊再以直升機將工作人員從海拔1500公尺處，吊掛到下一處殘壩區的通訊節點施工，因架設難度高且午後天氣又轉差，工作人員再度滯留災區，經過3天努力，今天終於完成「TVWS防災預警網路」2處通訊中繼站建置，完善通訊覆蓋網路

花蓮分署表示，堰塞湖水患解除後，現行工作重點放在減災工程及上游河道變化監測。透過TVWS電視空白頻譜技術，已可回傳即時監視影像及數據，施工人員可以及時通訊，若有異常狀況也可迅速判讀提升災害應變效率，對預警及施工安全都有很大幫助。

林業署花蓮分署導入電視空白頻譜技術，獲得空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部協助，在馬太鞍溪上游建置基站及2處中繼站，可即時回傳影像，強化監測及應變。圖／花蓮分署提供

林業署花蓮分署導入電視空白頻譜技術，獲得空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部協助，花3天在馬太鞍溪上游建置基站及2處中繼站，可即時回傳影像，強化監測及應變。圖／花蓮分署提供

林業署花蓮分署導入電視空白頻譜技術，獲得空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部協助，在馬太鞍溪上游建置基站及2處中繼站，可即時回傳影像，強化監測及應變。圖／花蓮分署提供

林業署花蓮分署導入電視空白頻譜技術，獲得空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部協助，在馬太鞍溪上游建置基站及2處中繼站，可即時回傳影像，強化監測及應變。圖／花蓮分署提供