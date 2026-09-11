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推動藥政工作受肯定 台東縣衛生局獲6項大獎殊榮
台東縣政府衛生局推動藥政業務，落實藥事照護、藥局友善環境及中藥管理等工作，獲得衛福部6項大獎殊榮。
台東縣衛生局長孫國平向中央社記者表示，114年度全國藥政工作考核，衛生局一舉榮獲「藥事照護服務卓越獎」、「推動藥局無障礙環境優良獎」、「中藥（材）抽驗得力獎」、「中藥稽查績優獎」、「中藥違規查處卓越獎」及「中藥業務考核優良獎」等6項殊榮。
孫國平表示，台東縣幅員遼闊，醫療及藥事資源分布較為分散，衛生局結合藥師專業力量，推動藥事照護服務，深入社區提供民眾用藥諮詢及藥事照護，協助民眾建立正確用藥觀念，提升民眾用藥安全及藥事服務品質。
此外，為營造安全、友善及便利的用藥環境，衛生局持續推動藥局無障礙環境，鼓勵藥局改善服務空間及相關設施，讓行動不便的長者與身障朋友能享有更便利、尊嚴的調劑服務。
孫國平表示，在中藥管理方面，衛生局依相關規定辦理中藥（材）抽驗及中藥業者稽查，針對中藥材品質、來源及販售情形加強管理，並積極查處違規案件，嚴格落實源頭管理，保障縣民在中藥用藥上安全無虞。
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