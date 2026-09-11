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神奇！光復鄉大片農田受災 高粱卻破土抽穗 限量400瓶「淬韌」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪洪災造成高梁田覆上厚土，卻在逆境中抽穗，為災後土地帶來希望。圖／農糧署東區分署提供
花蓮馬太鞍溪洪災造成高梁田覆上厚土，卻在逆境中抽穗，為災後土地帶來希望。圖／農糧署東區分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決成災，又接續鳳凰颱風，北岸大片農田受災。農民今年初翻耕，赫然發現高梁在逆境中破土抽穗。農糧署媒合酒廠釀酒，委託金門陶瓷廠加入溢流土砂燒製陶瓶，今天發表「淬韌」高粱酒，見證災後復耕成果與土地韌性。

東區分署在災後周年前夕，今天在同是受災戶的光農地區農會超市前舉辦發表會；今、明兩天也在此辦理小農市集，邀民眾支持在地農業。

花蓮縣金讚農業生產合作社在東區分署輔導下，去年首次投入高粱契作，9月中旬才在綜開段種植約40公頃，沒多久就因堰塞湖溢流遭土砂埋沒，11月鳳凰颱風讓土砂堆得更厚實。

合作社理事主席李建瑩說，因受災嚴重，當時無法進入現場，直到1月初原要翻耕，意外看見高梁抽穗，大受感動，儘管人工採收根本不符成本，仍決定採收留做紀念。

東區分署長林美華表示，從荒蕪農田抽穗的高梁見證土地韌性，也為農民帶來希望。東區分署協助媒合宜蘭中福酒廠，加入東部米麴，讓高梁酒更順口、甘甜，也象徵復建之路會愈走愈順。

「淬韌」寓意災後土地與農民共同走過逆境，重拾希望，瓶身也很有意義。金門陶瓷廠受託燒製，課長吳畇萱說，原料來自光復砂土，過程中不斷調整砂土比例，反復打樣、燒製，每次進窯至少2天，瓶身共4個顏色，手工製作十分耗時，總共測試2、30次才打造出瓶身，每支都是獨一無二。

「從『淬韌』高粱酒看見光復永不放棄的故事」林美華說，這批高梁受災嚴重，只採收6噸，且瓶身是手工打造，成本相當高，限量400瓶，最重要的意義是見證災後重生與希望，傳遞永不放棄的精神，並未販售。

林美華說，堰塞湖洪災將近一年，東區分署截至目前已輔導224公頃農地復耕，輔導農民改種硬質玉米、大豆、高粱等節水耐旱作物，再加上補助農機具、有機肥料，舉辦觀摩會等，累計投入逾億元，持續陪伴農民恢復產業。

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農糧署東區分署在洪災後周年前夕，今天在光豐地區超市農會前發表「淬韌」高粱酒，見證災後復耕成果與土地韌性。記者王燕華／攝影
農糧署東區分署在洪災後周年前夕，今天在光豐地區超市農會前發表「淬韌」高粱酒，見證災後復耕成果與土地韌性。記者王燕華／攝影

馬太鞍溪洪災後土地展現韌性，農民看見災後的高粱釀製成酒，非常感動。記者王燕華／攝影
馬太鞍溪洪災後土地展現韌性，農民看見災後的高粱釀製成酒，非常感動。記者王燕華／攝影

農糧署東區分署在洪災後周年前夕，今天在光豐地區超市農會前發表「淬韌」高粱酒，見證災後復耕成果與土地韌性。記者王燕華／攝影
農糧署東區分署在洪災後周年前夕，今天在光豐地區超市農會前發表「淬韌」高粱酒，見證災後復耕成果與土地韌性。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪洪災造成高梁田覆上厚土，卻在逆境中抽穗，為災後土地帶來希望。圖／農糧署東區分署提供
花蓮馬太鞍溪洪災造成高梁田覆上厚土，卻在逆境中抽穗，為災後土地帶來希望。圖／農糧署東區分署提供

光復鄉 馬太鞍溪 堰塞湖

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