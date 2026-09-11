退休潮衝擊台東警力！缺口逾百人 議員籲避免超時勤務、顧員警健康

台東縣警察局警力不足問題持續存在，議員王姷力今天在縣議會定期會縣府單位工作檢討中指出，近年全國警察普遍面臨人力不足，不少員警長期超時工作，導致身心壓力過大，甚至健康亮紅燈，台東也有同樣問題，縣警局應持續關注基層員警身心狀況，盡可能避免超時值勤，並增加員警福利。

警察局長林宏昇答詢表示，目前台東縣警察局實際警力約988人，編制員額1110人，缺額超過100人。主要原因是近年退休員警人數增加，使警力始終無法完全補足，縣警局也持續向警政署爭取人力，希望改善基層勤務負荷。

針對員警福利，林宏昇表示，今年警政署已增加「深夜危勞性勤務津貼」，將深夜執行值班及備勤勤務納入核發範圍，讓實際承擔深夜勤務的員警獲得額外補助，減輕長期輪班及深夜勤務的負擔。

王姷力表示，警察工作具有高度危險性，又必須長時間輪班，若在人力不足情況下持續透過加班填補勤務缺口，恐讓員警長期處於身心俱疲狀態。她認為，除了爭取中央補足警力，也應從勤務調配、福利及健康照護等面向著手，讓基層員警能有合理的休息時間，避免過度疲勞影響執勤安全。

據了解，台東警力不足並非近年才出現，過去17年間因警力大幅流失，縣內已陸續裁併12處派出所，部分偏鄉小型派出所改採合署辦公，以有限人力維持轄區治安勤務。

其中2016年更曾有多達108名員警退休，流失人力幾乎相當於一個警分局的規模，也使部分偏鄉迷你派出所面臨裁撤或整併。隨著退休潮及警力補充速度不及，基層勤務負荷至今仍是台東警界長期面臨的問題。

警察局表示，除持續向中央爭取補足員額，也將透過勤務調整及相關福利措施，降低基層員警工作壓力，並兼顧治安勤務與員警身心健康。