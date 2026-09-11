基隆9月4日強降雨個區釀淹水災情，安樂區大武崙溪以及七堵石厝坑溪暴漲溢堤，造成大武崙麥當勞一帶以及自強路中游地區淹水，立委林沛祥邀集經濟部水利署等中央、地方單位爭取大武崙、石厝坑等易淹水地區經費改善。水利署表示支持，承諾會在經費給予必要的支持與協助。

林沛祥昨在堵南國小召開河川整治協調會，邀集經濟部水利署、基隆市政府工務處等中央、地方單位共同研議，針對後續大武崙棒球場、情人湖滯洪池及相關治理措施所需之工程與用地經費，應優先納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」項下預算補助。

水利署表示支持，並承諾若基隆市政府儘快規劃設計改善淹水的治水計畫，會在經費上給予必要的支持與協助。

林沛祥表示，這次強降雨經驗，中央與地方要更密切的合作，除水利署外，國土署也應共同協助基隆，針對易淹水地區進行整體檢討，讓基隆的治水工程能夠更有效率推動。

針對大武崙地區淹水問題，林沛祥表示，與基隆市政府共同爭取下，中期目標大武崙滯洪池目前已經獲得水利署3649萬元的設計規畫費，希望在一年內完成細部規劃設計後報給中央再接續後續的工程，未來情人湖下游滯洪池也會盡快來規畫設計，降低大武崙麥當勞周邊水患。

基隆市政府工務處表示，後續相關滯洪工程需經費約8.9億元，將積極向水利署爭取支持。水利署表示支持，只要基隆市政府儘速完成改善淹水問題的規劃設計及計畫提報，中央將在經費上給予必要的支持與協助。

七堵石厝坑溪中上游約有169公尺長河道，因太過狹窄不到4公尺寬，工務處規畫向水利署爭取5100萬元施工經費，拓寬河道到6公尺寬。水利署請基隆市政府盡速提出完整的設計規畫方案。林沛祥表示，後續將協助爭取相關經費，加速推動工程。

基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供