快訊

亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善 水利署支持經費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供
基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供

基隆9月4日強降雨個區釀淹水災情，安樂區大武崙溪以及七堵石厝坑溪暴漲溢堤，造成大武崙麥當勞一帶以及自強路中游地區淹水，立委林沛祥邀集經濟部水利署等中央、地方單位爭取大武崙、石厝坑等易淹水地區經費改善。水利署表示支持，承諾會在經費給予必要的支持與協助。

林沛祥昨在堵南國小召開河川整治協調會，邀集經濟部水利署、基隆市政府工務處等中央、地方單位共同研議，針對後續大武崙棒球場、情人湖滯洪池及相關治理措施所需之工程與用地經費，應優先納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」項下預算補助。

水利署表示支持，並承諾若基隆市政府儘快規劃設計改善淹水的治水計畫，會在經費上給予必要的支持與協助。

林沛祥表示，這次強降雨經驗，中央與地方要更密切的合作，除水利署外，國土署也應共同協助基隆，針對易淹水地區進行整體檢討，讓基隆的治水工程能夠更有效率推動。

針對大武崙地區淹水問題，林沛祥表示，與基隆市政府共同爭取下，中期目標大武崙滯洪池目前已經獲得水利署3649萬元的設計規畫費，希望在一年內完成細部規劃設計後報給中央再接續後續的工程，未來情人湖下游滯洪池也會盡快來規畫設計，降低大武崙麥當勞周邊水患。

基隆市政府工務處表示，後續相關滯洪工程需經費約8.9億元，將積極向水利署爭取支持。水利署表示支持，只要基隆市政府儘速完成改善淹水問題的規劃設計及計畫提報，中央將在經費上給予必要的支持與協助。

七堵石厝坑溪中上游約有169公尺長河道，因太過狹窄不到4公尺寬，工務處規畫向水利署爭取5100萬元施工經費，拓寬河道到6公尺寬。水利署請基隆市政府盡速提出完整的設計規畫方案。林沛祥表示，後續將協助爭取相關經費，加速推動工程。

基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供
基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供

基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供
基隆0904淹水釀災林沛祥爭取大武崙、石厝坑溪改善，水利署支持經費。圖／林沛祥服務處提供

基隆 林沛祥 淹水 水利署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆河左岸六堵防汛及步道串接 林沛祥爭取8300萬水利署支持

0904淹水補助 基隆宣布申請辦法及金額

嘉義火車站地下道將變身滯洪池 街友棲身處消失

苗縣南勢溪打造「鱸鰻生態觀察廊道」 工程經費約4000萬即將發包

相關新聞

南迴公路395公里路面下陷！連續降雨路基流失 用路人憂心

台東近日連續降雨，台9線南迴公路沿線多處出現泥流、坍方及路基流失，其中香蘭往金崙山區395公里處也傳出路基遭雨水沖刷、路面下陷，車輛行經時明顯上下晃動。目前相關修復工程仍在進行，南迴公路接連出現道路下陷情況，引發用路人對行車安全的憂心。

0904淹水補助 基隆宣布申請辦法及金額

基隆市九月四日強降雨造成一半以上行政區淹水，多區受創嚴重造成災情，大水淹入商家、民宅及造成許多汽機車泡水，市政府昨天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助二萬及三千元；住宅五千到二萬元；商家一萬到三萬元。市府表示將從寬、從簡、從速認定。

花蓮計程車起步價 明年調漲多20元

花蓮計程車數量約一○六○輛，運價二十年未漲，又逢天災連連，公會爭取調漲，縣府邀專家學者等單位研商後，經計程車運價審議委員會審議通過，決定起步價從原本一百元漲到一百二十元，後續運價、延滯計時等均維持不變，明年元旦上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。