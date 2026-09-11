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南迴公路395公里路面下陷！連續降雨路基流失 用路人憂心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台9線南迴公路395公里香蘭往金崙山區路段，受連日降雨影響，路面出現下陷及高低落差，車輛行經須減速慢行。記者尤聰光／攝影
台9線南迴公路395公里香蘭往金崙山區路段，受連日降雨影響，路面出現下陷及高低落差，車輛行經須減速慢行。記者尤聰光／攝影

台東近日連續降雨，台9線南迴公路沿線多處出現泥流、坍方及路基流失，其中香蘭往金崙山區395公里處也傳出路基遭雨水沖刷、路面下陷，車輛行經時明顯上下晃動。目前相關修復工程仍在進行，南迴公路接連出現道路下陷情況，引發用路人對行車安全的憂心。

公路局大武工務段長邱民豐表示，針對容易受雨水影響的路段，將爭取經費辦理邊坡水平排水及導水設施，降低雨水對道路及邊坡的沖刷影響，同時也會針對受損路面修復及平整。

他說，近年極端氣候及短延時強降雨頻繁，對南迴公路防災韌性形成考驗，工務段除處理目前已發現的道路損壞，也將進一步針對南迴公路沿線進行通盤檢視，盤點易致災路段，研擬中長期改善計畫，並邀集專家學者共同研議。

395公里路段部分路面可見明顯高低落差，車輛通過時車身跟著晃動，駕駛必須減速小心通行。經常往返南迴的卡車司機表示，大鳥高點及金崙山區部分路段近來也陸續出現下陷情況，尤其大型車輛通行時，路面狀況更令人擔心。

「大鳥高點還有金崙山上那一段，都已經下陷了、開始下陷，行車安全滿危險的。」卡車司機說，南迴公路拓寬工程進行多年，如果道路仍持續出現下陷，對每天往返的駕駛而言都存在安全疑慮。

公路單位提醒，南迴公路部分路段仍有施工及道路受損情況，用路人行經相關路段應減速慢行，注意道路高低落差及施工警示，避免因車速過快影響行車安全。

台9線南迴公路395公里香蘭往金崙山區路段，受連日降雨影響，路面出現下陷及高低落差，車輛行經須減速慢行。記者尤聰光／攝影
台9線南迴公路395公里香蘭往金崙山區路段，受連日降雨影響，路面出現下陷及高低落差，車輛行經須減速慢行。記者尤聰光／攝影

南迴公路 雨水 台東

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