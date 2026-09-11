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「東！帶我走」演唱會12及13日登場 杜德偉首次台東登場

中央社／ 記者盧太城台東縣11日電

「東！帶我走」今年度主題「出發吧來台東唱」12、13日在台東市海濱公園國際地標登場，歌手杜德偉首次在台東登場演出，預告唱好唱滿，招牌歌曲「脫掉」絕不會漏掉。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東重要音樂品牌之一「東！帶我走」年度主題「出發吧來台東唱」，於12、13日在台東市海濱公園國際地標登場，預計將台東打造成全台最大戶外KTV現場。

他說，其中「不老男神」杜德偉（Alex To）首度唱進台東，並將擔任13日壓軸，杜德偉縱橫歌壇多年、足跡遍及各地的他，印象中竟從來沒有去過台東，這次不僅要把經典K歌一次唱好唱滿，更預告招牌神曲「脫掉」絕對不會缺席；活動舞台今天加緊趕工，規模除較以往更高外，還規劃噴水特效，要跟觀眾一起同嗨。

卜敏正表示，2天活動，12日將由羅時豐、李聖傑、江美琪、陳勢安、林曉培、BOXING、黃妃、PONAY卜耐及動力火車輪番登台，13日則由信、戴愛玲、Yellow黃宣、9m88、阿妹妹、李玖哲、許茹芸及杜德偉壓軸；風格橫跨流行、R&B、靈魂、搖滾及原住民音樂，多元曲風輪番上陣，集結一首首耳熟能詳的國民K歌，打造另一晚高潮不斷的音樂盛宴。

縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，氣勢磅礡舞台與精心規劃的水特效設計讓人驚艷，今年特別為民眾打造全台最嗨、最「水」、最大戶外KTV包廂，期盼帶給民眾耳目一新視聽饗宴；之前選拔出來的「拿麼會唱K歌之王」前3名超會唱素人，也將登台跟大家一起唱，邀請大家一同熱情參與，絕對不容錯過。

觀光發展處表示，首度來到台東的杜德偉也已經安排工作結束後留下大半天走走看看，目前最想去伯朗大道騎單車，或到舊站特區喝杯咖啡，好好感受台東風光；杜德偉透露，萬人一起跳「脫掉」當然是大家最期待的畫面，萬人唱「情人」的話，「我怕我會受不了、哭哭！」。

台東 杜德偉 演唱會

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