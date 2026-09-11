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0904淹水補助 基隆宣布申請辦法及金額

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府昨天宣布0904淹水補助，汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1萬到3萬。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨天宣布0904淹水補助，汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1萬到3萬。記者游明煌／攝影

基隆市九月四日強降雨造成一半以上行政區淹水，多區受創嚴重造成災情，大水淹入商家、民宅及造成許多汽機車泡水，市政府昨天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助二萬及三千元；住宅五千到二萬元；商家一萬到三萬元。市府表示將從寬、從簡、從速認定。

市府秘書長謝孝昆說，市長謝國樑為協助受災市民及商家盡快走出災情、恢復正常生活，市府已啟動強降雨災害救助措施，並秉持「從寬、從簡、從速」的原則，希望盡可能減少大家申請上的負擔，讓需要協助市民盡快獲得支持。

車輛受災補助部分，若汽車或大型重機因泡水受損需維修，每輛最高補助二萬元；一般機車每輛最高補助三千元。若車輛因泡水已不堪使用須報廢，汽車每輛補助三萬元；機車依使用年限，每輛可獲得五千至一萬元不等補助。

另住屋淹水未滿五十公分者，每戶補助五千元；淹水達五十公分以上、未滿一百公分者，每戶補助一萬元；淹水達一百公分以上者，每戶則可獲得二萬元慰助金。另市府也啟動「商家營業損失補助」，符合資格店家每戶可申請一萬至三萬元補助金，盼協助降低損失盡快恢復營業。

民政處長呂謦煒說，為簡政便民申請採「單一窗口一次收件」，讓申請程序更簡便，慰助金及補助金由各區公所統一受理，申請期限自即日起至十二月三日止，市民只要備妥申請書、身分或營業證明及受災照片或相關佐證資料，就可提申請。

淹水 基隆 補助

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