花蓮計程車起步價 明年調漲多二十元

花蓮計程車數量約一○六○輛，運價二十年未漲，又逢天災連連，公會爭取調漲，縣府邀專家學者等單位研商後，經計程車運價審議委員會審議通過，決定起步價從原本一百元漲到一百二十元，後續運價、延滯計時等均維持不變，明年元旦上路。

花蓮縣計程車客運商業同業公會理事長李坤昌說，縣內計程車運價於二○○六年公告，二十年來物價、工資、車價都調漲很多，運將辛苦撐著，且鄰近宜蘭、台東縣，還有雲林都要調漲，北北基也在研議，才提出成本分析提案向縣府爭取調整。「考量乘客權益，只有起步價微調，運將們雖不是非常滿意，也還可以接受」。

李坤昌也說，花蓮近年受到地震、交通不便等，載客狀況受到很大影響，幸好縣府推出敬老愛心計程車，長輩刷敬老愛心卡補助七成車資，每月有一千五百元額度，幫助很大，花蓮使用率應該是全國最高。

縣府表示，原本日間起程價一千公尺以內、夜間加成起程價八三四公尺都是一百元，將同步調漲到一百二十元；續程運價二百三十公尺五元、延滯計時車速五公里以下累計每一百二十秒五元則維持不變。

縣府表示，運價調整後，計程車司機必須更改計費表，未完成改表應依原收費標準收費。民眾搭乘計程車時發現有超收車資、未按表收費或繞路等，可向花蓮監理站提出申訴。