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壯圍鄉長參選人張家豪遭收押 國民黨縣黨部：時間敏感 拒絕未審先判

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
壯圍鄉長參選人張家豪因涉嫌送酒遭收押，國民黨宜蘭縣黨部晚間表示，檢調辦案的時間在參選登記後幾天，時間高度敏感，黨部雖尊重司法，但拒絕未審先判。聯合報系資料照
壯圍鄉長參選人張家豪因涉嫌送酒遭收押，國民黨宜蘭縣黨部晚間表示，檢調辦案的時間在參選登記後幾天，時間高度敏感，黨部雖尊重司法，但拒絕未審先判。聯合報系資料照

針對宜蘭縣壯圍鄉長參選人張家豪遭地檢署偵辦，法院裁定羈押禁見，國民黨宜蘭縣黨部晚間發布新聞稿強調尊重司法，也支持依法辦案，但尊重司法絕不代表可以接受「未審先判」，更不能讓尚在偵查階段的案件，成為影響選舉、打擊參選人的政治工具。

張家豪今年6月通過黨內提名審查，代表國民黨參選壯圍鄉長，過去長期服務公職，熟悉地方建設及基層事務，對於壯圍發展也有相當程度的投入。縣黨部表示，如今在選舉登記後不久，即遭檢調大規模搜索並羈押禁見，時間點高度敏感，難免引起社會各界對於司法案件與選舉之間產生不當連結的疑慮。

黨部指出，選舉關鍵時刻，任何司法案件都可能對候選人政治生命及選民判斷造成影響，相關單位更應謹慎處理，避免讓司法程序遭受不必要的政治化解讀，也避免讓選民在資訊尚未完整的情況下，被片面訊息左右。

縣黨部呼籲檢調單位，辦案應不問黨派、不受任何政治力量影響，所有證據都應該接受公開、嚴謹檢驗，拒絕未審先判，讓司法歸司法、選舉歸選舉，黨部將持續關心張家豪的司法案件進展，並尊重其依法行使辯護及救濟權利，持續給予必要的支持與關心，盼司法早日釐清真相、還給當事人公道。

張家豪 鄉長 國民黨

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