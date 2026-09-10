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宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃 京站搶先品嘗、華山接力登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃，首波即日起至9月13日在台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。圖／縣府提供
宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃，首波即日起至9月13日在台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。圖／縣府提供

蘭陽平原好山、好水，孕育香Q好吃的稻米。被譽為「米界奧斯卡」競賽的宜蘭嚴選得獎米日前出爐，好米進軍台北市場，「雙場快閃」首波即日起至9月13日進駐台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波於10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，消費者別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。

走進B3-食樂大道快閃櫃位，現煮白飯散發淡雅芋頭香，民眾不僅可以現場試吃，還能直接選購這一屆宜蘭嚴選優質米競賽的冠軍米或特選米，活動期間任選兩包宜蘭嚴選米，可獲贈特色米食好禮「香酥涮嘴米泡芙」，送完為止，台北消費者不必專程前往宜蘭，也能輕鬆將產地直送的頂級好米帶回家。

第二波活動10月8日至11日移師台北華山1914文化創意產業園區，現場也可以選購冠軍米及特選米，還能品嘗特色米食、參加趣味互動遊戲，並享有來店小禮及消費滿額贈等多項好康，歡迎大家趁著雙十連假走進華山，在陣陣米香中，感受蘭陽平原的土地風味。

縣政府農業處表示，層層把關選出頂級好米，一碗白飯就能嘗到自然香甜，現場展售的宜蘭嚴選米都經過檢驗，確認農藥未檢出，並具備產銷履歷或有機驗證，再經SGS稻穀多重檢測及DNA品種鑑定，從產地到餐桌，確保每一包送到消費者手中的好米，兼具品質、安全與產地保障。

過去宜蘭競賽得獎米上市後，經常迅速被熟客搶購一空，這次透過京站與華山兩場快閃展售，突破地域限制，將產地直送、品質優良的宜蘭嚴選好米帶進台北，自用送禮兩相宜，京站快閃販售冠軍米及特選米，每包容量1公斤，售價分別為380元及300元，縣府邀請民眾把握兩波快閃，在米香中感受蘭陽的陽光好水、農友對栽種好米的用心與堅持。

宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃，首波即日起至9月13日在台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。圖／縣府提供
宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃，首波即日起至9月13日在台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。圖／縣府提供

宜蘭「冠軍好米」前進台北雙場快閃，首波即日起至9月13日在台北京站時尚廣場B3-食樂大道，第二波10月8日至11日接力前進華山1914文化創意產業園區，別錯過品嘗及選購冠軍米、特選米的好機會。圖／縣府提供
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