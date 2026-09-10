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藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺明晚羅東夜市快閃 交安有獎問答互動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦有趣的交安宣導活動，明晚7時邀請藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺在羅東夜市旁中山公園進行夜市快閃、趣味有獎問答，圖為去年活動。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府舉辦有趣的交安宣導活動，明晚7時邀請藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺在羅東夜市旁中山公園進行夜市快閃、趣味有獎問答，圖為去年活動。圖／縣政府提供

宜蘭羅東夜市每逢周五的晚上吸引人潮聚集，交通部與縣府邀請沈文程、陳珮騏、王彩樺等知名藝人晚間7時現身夜市旁中山公園，與民眾進行交通安全宣導互動，內容包括夜市踩街巡禮、藝人演出與有獎問答等，歡迎民眾前往參與寓教於樂的趣味活動。

夜市貼近民眾生活，交通與社會安全密切相關，縣政府近年來推動「宜蘭好行、安全隨行」，另配合行人優先區，加強「人本交通標誌」宣導，同時也利用縣政府舉辦大型活動，宣導交通安全；至於明晚在中山公園舉辦「交通安全月夜市快閃」，交通部政務次長陳彥伯將出席活動，主題重點守護機車安全，延續停讓文化。

交安月快閃明晚7時登場，活動中邀請高齡換照新制代言人沈文程、交通安全月大使陳珮騏、保庇天后王彩樺等知名藝人，以輕鬆活潑的互動為交安月揭開序幕，陸續有夜市踩街巡禮、安排藝人精彩演出與有獎問答，最後是趣味交安有獎問答，邀大家輕鬆逛夜市、把實用好獎帶回家。

除了夜市快閃外，交通部也邀集全台超過7000個機車行提供免費煞車、輪胎等健檢，推出機車族交通零違規抽獎，只要在活動期間符合資格即可參加，包含機車等獎品，藉此養成守法安全的駕駛習慣。

交通部最近推出機車族交通零違規抽獎，只要在活動期間符合資格即可參加，包含機車等獎品，時間到9月底。圖／縣政府提供
交通部最近推出機車族交通零違規抽獎，只要在活動期間符合資格即可參加，包含機車等獎品，時間到9月底。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府舉辦有趣的交安宣導活動，明晚7時邀請藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺在羅東夜市旁中山公園進行夜市快閃、趣味有獎問答，圖為去年活動。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府舉辦有趣的交安宣導活動，明晚7時邀請藝人沈文程、陳珮騏、王彩樺在羅東夜市旁中山公園進行夜市快閃、趣味有獎問答，圖為去年活動。圖／縣政府提供

羅東 夜市 王彩樺 快閃

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