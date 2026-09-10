基隆河左岸六堵防汛及步道串接 林沛祥爭取8300萬水利署支持

基隆河五福橋至百福橋間因巡防兼自行車道動線中斷，目前民眾及防汛人員必須繞行既有橋梁，不僅影響平時通行，也不利於防汛搶險。立委林沛祥爭取基隆河左岸六堵至堵南國小段防汛步道串聯工程經費約8300萬元，水利署支持，承諾基隆市政府提報計畫後將盡速核定，加速完善基隆河沿岸防汛與自行車通行路網。

林沛祥今天下午會同經濟部水利署副署長王藝峰、水利署第十河川分署分署長陳健豐、基隆市府祕書長謝孝昆、基隆市府工務處長簡翊哲等會勘防汛步道串聯工程。

林沛祥說，基隆河五福橋至百福橋間因巡防兼自行車道動線中斷，目前民眾及防汛人員必須繞行既有橋梁，不僅影響平時通行，也不利於防汛搶險。基隆市政府規畫左岸六堵堤防銜接至堵南國小防汛步道，串聯六堵堤防、五福橋至百福橋沿線動線，補足現有防汛道路中斷的缺口，也能提升防汛人員巡查及搶險效率。

林沛祥表示，工程不僅為了防汛需求，未來也可兼作自行車道使用，規畫串聯長2080公尺的水防步道，完成後將能進一步串聯既有自行車路網，讓民眾未來可以沿著基隆河岸騎乘自行車，在兼顧防汛功能的同時，也提供市民休閒、運動及親水空間，滿足不同使用需求。

水利署表示，透過約2公里的水防步道兼自行車道，可從左岸五堵隧道口延伸串聯至大華橋總長約8.8公里的效益，讓公共建設的效益最大化，也讓基隆河沿岸的水岸空間能夠被更充分利用。

王藝峰承諾，等基隆市政府正式提報計畫後將盡速核定，期盼加速完善基隆河沿岸防汛與自行車通行路網。

謝孝昆說，市府將協助堵南國小排除並移設現有水防道路兩端的柵欄路阻及校門管制設施。

林沛祥表示，先前成功爭取的六堵險圳改善工程預計明年1月完工，如今再加上防汛步道的串聯工程，補強基隆防洪、防汛基礎建設，串聯基隆河水岸空間。

基隆河左岸六堵防汛改善及步道串接，林沛祥爭取8300萬水利署支持。圖／林沛祥辦公室提供

基隆河左岸六堵防汛改善及步道串接，林沛祥爭取8300萬水利署支持。圖／林沛祥辦公室提供