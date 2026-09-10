五十二甲濕地等不起下一個12年 吳宗憲喊話中央一次把問題講清楚

宜蘭縣長參選人吳宗憲日前與五十二甲國家級濕地地主座談，聽取地主陳情與土地權益受限的困境，與會地主多為70多歲長輩，反映「稅照繳、田照顧，可是要賣，沒人想買」，他表示，五十二甲濕地的問題已經拖了12年，地主等不起下一個12年，這次一定要把相關機關找齊，替鄉親把問題一次問清楚。

日前座談由競總主委林建榮、議員林義剛、蘇澳鎮長參選人陳金麟、五結鄉民代表何春金等陪同。吳宗憲指出，監察院歷經5年調查，地主自103年陳情以來，土地面臨「乏人問津、貸款不易」痛苦，國家早就知道，但問題卻拖到現在未解決。

吳宗憲表示，五十二甲全區約298公頃，私有地超過9成，是全國58處重要濕地中私有地比例最高者，生態保育固然重要，但保育的成本不能全部押在地主身上，政府應該面對土地權益與保育之間的問題。

他指出，五十二甲濕地保育利用計畫自108年6月公展結束後，依法原應於同年12月7日前完成審議，如今卻拖6年9個月，仍未核定；更大的問題是，徵收、租用及解編範圍等議題始終沒有共識，監察院也認定機關與地主溝通「亟待加強」。

吳宗憲強調，溝通不足、機關坐著不動，現在就應該把人找齊、問題攤開來談，他已於9月初行文內政部、國家公園署、農業部林業及自然保育署、環境部、財政部、水利署及縣政府等單位，將於9月22日開協調會。

針對後續處理，吳宗憲表示，問題不在於「保育還是開發」，而在「保育的成本到底誰該負責」？地主訴求全面徵收，國家公園署應該正視問題；監察院點名相關法律工具包括「濕地權益受損補償辦法」、生態服務給付、綠色環境給付等都可以納入保育利用計畫；國家公園署過去會議紀錄也提到「必要時得辦理徵收或租用」。

吳宗憲指出，目前最大的關鍵在於保育利用計畫草案仍未核定，因此補償措施缺乏執行依據，因此9月22日協調會，他承諾代表地主要求相關機關逐一說清楚，草案到底卡在哪裡？要拖多久？補償何時到位？

針對內政部已核定逾700萬元補助，在五十二甲推動濕地標章及明智利用，吳宗憲也將要求機關說明，這些措施能否回應地主的權益？能否取代實質補償？如何執行？他強調，保育不能只談理想，必須面對現實中的土地權益與人民生活，他允諾扛下問題，幫鄉親一項項問清楚。