壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

宜蘭壯圍鄉長選情詭譎多變，藍綠各提1人參選，另兩人以以無黨籍參戰，4人搶1席，廝殺難分難解。選戰只剩不到80天，原本選情穩定看好的國民黨張家豪，因送酒涉嫌行賄遭收押禁見，震驚地方，張妻將繼續輔選、走完選舉之路，但也使得其他參選人逐漸有浮出檯面的空間。

國民黨在壯圍鄉長選局呈現內部分裂，已故壯圍鄉民代表會前主席詹旺彬的遺孀張秋香，以延續丈夫之志，不惜違紀也要參選到底。張秋香陣營本來就擅長選戰布局，來勢洶洶；國民黨提名參選的鄉公所主任秘書張家豪，長年服務基層紮根，日前辦過的幾場懇託會造勢活動，人潮氣氛都熱絡。

國民黨壯圍鄉縣議員黃建勇傾向挺張秋香，兩人頗有併肩作戰態勢，國民黨壯圍鄉長沈清山這次轉戰縣議員，沈與張家豪一為鄉長、一為主秘，兩人互相拉抬也是自然，造成國民黨在壯圍鄉長與縣議員選舉有兩組人馬拚戰。

無黨籍參選的游美蘭長年任職於宜蘭縣政府，受到縣長林姿妙一路提拔，她月前辭去宜蘭縣肉品市場總經理，決意參選，一般把她視為林姿妙的子弟兵，但她選舉曾公開喊支持民進黨縣長參選人林國漳，力拚在藍綠之間殺出一條路。

相較泛藍三人參選，民進黨在壯圍鄉提名吳文進，吳是前立委陳歐珀服務處的主任，長期幫人輔選抬轎，這次他親自投入選戰而且起步早，默默勤走基層，採取穩紮穩打策略。

張家豪因遭檢舉涉案被收押，重創個人選情，也震驚地方，到底誰會因此受惠？由於張家豪未喪失參選資格，張妻會接續走完選舉之路，而坊間遭人檢舉、司法迫害等語也勢必擴散，競爭對手若見獵心喜，未必能討到好處。

至於是否牽動壯圍鄉的縣長選情？張秋香與黃建勇的陣營，張家豪與沈清山的陣營大多支持國民黨參選人吳宗憲，選票游移可能不大；但厭惡檢舉與賄選之風者態度可能鬆動，選票跑向支持民進黨或無黨籍參選人，為選情增添變數。

民進黨壯圍鄉長參選人吳文進。 圖／取自臉書

國民黨違紀參選鄉長的張秋香。 圖／取自臉書