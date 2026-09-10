基隆長樂65專案中秋禮金6500元明入帳 8萬2千長者受惠

基隆市政府明天發放「長樂65專案」中秋敬老禮金，凡今年12月31日前達65歲（原住民達55歲），且於民國112年12月31日前設籍基隆，每人可領取6500元，預計約8萬2000名長輩受惠。

市長謝國樑表示，基隆是長者比例非常高的城市，為解決過去長者福利一一制度存在的落差、維護長者公平權益，基隆今年推出長樂65專案並擴大照顧範圍，讓今年滿65歲的長者都能獲得照顧。

謝國樑說，市府也提供多種照顧方案，有24小時醫療人員線上健康諮詢照護平台，並結合數位科技照顧，推出社會福利AI即時客服、緊急防跌設備等讓長者在基隆都能安心生活、健康老化，未來也將持續增加長者福利與支持服務。

社會處長楊玉欣表示，社會處除了長樂65專案的經濟支持，居住安全的部分，社會處提供獨老完全免費的緊急救援跌倒自動偵測通報設備，透過居家設備或穿戴式設備，在長者突然身體不適、跌倒或無法起身時，可透過自動偵測感應或求救按鈕裝置、定位等功能，及時提供長者協助，提升居家安全。

在20多項長輩福利的服務資訊上，社會處將官方LINE導入AI客服，提供專屬窗口諮詢，用聊天的方式就可以簡單快速的獲得正確、清楚的資訊。未來將持續以長者的需求，推出更多元的老人福利方案，陪伴長輩們活得健康、自在。

基隆市府提醒，符合長樂65專案資格的長輩如未提供帳戶者，將由區公所通知辦理現金領取，相關受理作業至明年3月11日止，逾期不補發。如有任何問題可致電戶籍所在地區公所社政課洽詢，或加入基隆市政府社會處官方line （@dsak1924） 獲得最新社會福利資訊。