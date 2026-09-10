從部落到國際舞台 台東阿美族馬當聚會所抱回國際建築獎

台東原住民族建築再登國際舞台！縣府日前接獲美國芝加哥雅典娜建築設計博物館及歐洲建築藝術設計都市研究中心通知，「馬當部落聚會所（Matang Indigenous Tribal Gathering Place）」，從全球逾1200件參賽作品中脫穎而出，獲選「2026國際建築獎（The International Architecture Award®）」，9月18日將於希臘雅典舉行頒獎典禮。

縣長饒慶鈴表示，馬當部落聚會所不只是一棟建築，更承載部落文化傳承及族人情感凝聚功能，此次獲得國際建築獎，是對台東公共建設及原住民族文化保存的肯定，也讓台灣原住民族文化透過建築設計走上國際舞台。

馬當部落族人過去長達70年雖有豐年祭等重要祭典，卻一直缺乏固定聚會場所，縣府歷經都市計畫變更、土地取得及經費籌措等過程，最終在台東市核心區域完成聚會所興建，讓部落擁有兼具祭儀、文化傳承及日常交流功能的公共空間。

馬當部落聚會所由「群建築師事務所（multitude）」設計，將阿美族傳統家屋意象及海洋文化元素融入現代建築工法，透過建築外觀、空間配置及景觀設計，呈現傳統文化與現代建築融合的特色。

縣府原民處指出，聚會所除提供族人舉辦豐年祭等重要活動，平時也是社區長者照護、幼兒學習及居民交流的重要場域，建築兼顧實用性與文化功能。

主辦單位指出，「國際建築獎」今年共有全球逾1200件作品參與競逐，獲獎作品將於9月18日在希臘雅典舉行的「2026新國際建築展」公開展出，並收錄於年度建築特刊。

縣府表示，未來將持續推動原鄉公共建設，從在地文化及生活需求出發，融入建築美學與永續概念，讓公共建築不僅滿足使用需求，也成為保存部落文化的重要載體。