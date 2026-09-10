凍漲20年！花蓮搭計程車起步價漲到120元… 明年元旦上路

花蓮計程車運價20年未漲，公會爭取調漲，縣府邀集專家學者等單位研商後，決定起步價從原本100元漲到120元，後續運價、延滯計時等均維持不變，明年1月1日起上路。

縣府表示，為合理回應業者營運成本，近日邀集專家學者、計程車客運商業同業公會及汽車駕駛員職業工會等單位研商，決定微調，並經計程車運價審議委員會審議通過。

原本日間起程價1000公尺、夜間加成起程價834公尺都是100元，將同步調漲到120元；續程運價230公尺5元、延滯計時車速5公里以下累計每120秒5元則維持不變。

花蓮縣計程車客運商業同業公會理事長李坤昌說，縣內計程車運價於2006年公告，20年來物價、工資、車價都調漲很多，運將辛苦撐著，且鄰近宜蘭、台東縣，還有雲林都要調漲，北北基也在研議，才提出成本分析提案向縣府爭取調整。

他表示，考量乘客權益，只有起步價微調，運將們雖不是非常滿意，也還可以接受；花蓮市賴先生說，坐一趟多花20元，還能負擔。

李坤昌說，花蓮計程車數量約1060輛，近年受到地震、交通不便等，載客狀況受到很大影響，幸好縣府推出敬老愛心計程車，長輩刷敬老愛心卡補助7成車資，每月有1500元額度，幫助很大，花蓮使用率應該是全國最高。

縣府表示，運價調整後，計程車司機必須更改計費表，未完成改表應依原收費標準收費。民眾搭乘計程車時發現有超收車資、未按錶收費或繞路等情形，可記錄司機、車行、車號，以及乘車時間及地點等資料，向花蓮監理站提出申訴。