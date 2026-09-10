台東高樓愈蓋愈高 消防局砸5千萬添50公尺雲梯車 明年到位

台東市區近年大樓興建快速增加，高樓層建築消防救災量能是否足以因應，成為縣議會定期會關注焦點。縣議員周達三今天進行縣府單位工作檢討時指出，隨著市區高樓建築愈來愈多，消防局現有雲梯車數量及救災高度是否充足，應及早盤點，以免發生火災等緊急事故時救援受限。

消防局表示，目前已編列近5000萬元經費，採購1輛50公尺雲梯車，預計明年7月交車，屆時縣內將共有4輛雲梯車，可提升高樓火災及救援應變能力。

消防局說明，近年台東縣高樓建築數量逐步增加，目前10樓、11樓建築各1棟、12樓10棟、13樓2棟、14樓2棟、15樓2棟及16樓2棟，共計29棟。隨著都市發展，高樓消防救災需求也相對增加，因此添購50公尺雲梯車，可進一步強化高樓層救援能力。

除了高樓消防量能，縣議員陳宏宗則關注山域救援問題。他指出，近年登山、戶外活動盛行，尤其縱谷及南橫山區經常發生山域救護案件，有些甚至因民眾未做好準備或未遵守相關規範，導致警消及義消人員必須冒險進入山區搜救，不僅耗費大量社會資源，也增加救援人員負擔。

陳宏宗認為，對於屢勸不聽、缺乏風險意識的山域活動民眾，除了宣導外，也應思考訂定山域活動自治條例或相關管理辦法，明確規範民眾責任及罰則，透過制度約束降低不必要的山域救援案件，避免警義消人力及社會資源一再被消耗。

對此，消防局表示，山域活動涉及登山管理、救援及相關法規，若要訂定自治條例，牽涉法令及實際執行層面的可行性，相關問題仍需進一步研議。