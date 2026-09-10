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基隆宣布0904淹水補助！汽機車最高2萬、3千元 住宅店家5千到3萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影
市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影

基隆市0904因強降雨時雨量逾80毫米，基隆一半以上行政區淹水，多區受創嚴重造成災情，大水淹入商家、民宅及很多汽機車泡水，市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。市府將從寬、從簡、從速認定，檢附相關照片及佐證都可。

市府秘書長謝孝昆說，9月4日強降雨造成多處地區出現積淹水，突如其來的大雨不僅影響大家的日常生活，也讓不少市民朋友的住家、車輛及店家遭受損失。市府團隊非常理解，對許多受災的市民來說，看到家中淹水、家具泡在水裡，或是辛苦賴以維生的車輛、店面受到損害，心裡一定非常著急，也承受了許多壓力與不安。

市長謝國樑為協助受災市民及商家盡快走出災情、恢復正常生活，市政府已啟動強降雨災害救助措施，並秉持「從寬、從簡、從速」的原則，希望盡可能減少大家申請上的負擔，讓需要協助的市民能夠儘快獲得支持。

「車輛受災補助」方面，如果汽車或大型重型機車因泡水受損需要維修，每輛最高可補助2萬元；一般機車每輛最高補助3000元。如果車輛因泡水嚴重，已經不堪使用而必須報廢，汽車每輛補助3萬元；機車則依使用年限，每輛可獲得5,000元至1萬元不等的補助。

「住屋淹水慰助」部分，針對住屋淹水未滿50公分者，每戶補助5000元；淹水達50公分以上、未滿100公分者，每戶補助1萬元；淹水達100公分以上者，每戶則可獲得2萬元慰助金。

「店家」部分，市府啟動「商家營業損失補助」，符合資格的店家，每戶可申請1萬元至3萬元補助金，希望協助大家降低損失，盡快恢復營業。

民政處長呂謦煒表示，為了簡政便民，這次申請採「單一窗口、一次收件」，希望讓申請程序更加簡便，慰助金及補助金部分，由各區公所統一受理，讓市民朋友不必多頭奔波。慰助金及補助金的申請期限，自即日起至12月3日止。市民朋友只要備妥申請書、身分或營業證明，以及受災照片或相關佐證資料，就可以提出申請。

市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影
市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影

市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影
市政府今天宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。記者游明煌／攝影

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淹水 基隆 補助

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